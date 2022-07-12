Google Workspace залишається безкоштовним в Україні

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До закінчення війни Google Workspace залишатиметься безкоштовним для українських підприємців. Про це у Telegram повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Це означає, що українські підприємці зможуть безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
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«Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними», – зазначив Федоров.
Також міністр цифрової трансформації подякував Google за регулярну допомогу та підтримку України і нагадав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.