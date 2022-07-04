Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала більше половини підписів

Всього за місяць петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала більше половини підписів. Збір підписів на сайті президента розпочався 3 червня і триватиме ще більше 60 днів. А тому усі охочі ще можуть встигнути її підписати.

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Авторкою петиції про одностатеві шлюби виступила Анастасія Совенко. Діівчину підтримали вже понад 14 тисяч людей. Для розгляду вона має набрати щонайменше 25 тисяч підписів.

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«У цей час щодня може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це», – йдеться в тексті петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням.