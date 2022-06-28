Укрпошта відкриває магазин на AMAZON: можна купити марки та мерч

«Укрпошта» відкриває магазин на Amazon, тепер наші марки зможуть купити і закордоном
Про це повідомив в Телеграмі генеральний директор установи Ігор Смілянський.
– «Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Тож пахаємо далі. Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати, – написав він.
Він також натякнув, що натякнув, що очікується значний попит від клієнтів0 з США.
– Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії, — написав він.
Посилання на магазин за лінком.
Фото – Укрпошта
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