Укрпошта відкриває магазин на AMAZON: можна купити марки та мерч

«Укрпошта» відкриває магазин на Amazon, тепер наші марки зможуть купити і закордоном

Про це повідомив в Телеграмі генеральний директор установи Ігор Смілянський.

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– «Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Тож пахаємо далі. Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати, – написав він.

Він також натякнув, що натякнув, що очікується значний попит від клієнтів0 з США.

– Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії, — написав він.

Посилання на магазин за лінком.

Фото – Укрпошта

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