Переходь на українську легко: Реєструйся на безкоштовні курси проєкту «Єдині»

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Ініціатива «Навчай українською», – проєкт «Єдині» починає реєстрацію на третій курс!
«Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську мову.
На вас чекатиме:
Завдяки двом попереднім курсам майже 15 тисяч осіб вже перейшло на українську разом з нами. Ціль проєкту «Єдині» – допомогти 1 млн людей перейти на українську до кінця поточного року!
Фонд Олени Пінчук створив освітній онлайн курс для жінок-підприємиць
Старт нового курсу 4 липня!
Встигніть зареєструватися! Долучитися може кожен і з будь-якої точки світу.
Участь – абсолютно безкоштовна!
Потрібно лише залишити свої контакти у ґуґл-формі:
Організатори:
Ініціатива «Навчай українською» – це небайдужі громадяни, представники різних громадських організацій, які об’єдналися для популяризації української мови.
Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови.
Розмовляй українською – наближай перемогу! І будемо у цьому #єдині