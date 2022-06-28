Кременчук потрапив під обстріл: вибухи від російських ракет пролунали у ТРЦ Амстор

27 червня 2022 російські війська нанеси авіаудар по Кременчуку Полтавської області. Дві крилаті ракети влучили в великий торгівельний центр “Амстор”, в якому в той момент було багато відвідувачів.

Як повідомляє мер Кременчука Віталій Малецький, є загиблі та постраждалі.

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Оновлення новин Кременчука станом на 12:00 28 червня:

Відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, 25 госпіталізовано. Понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти.

Як повідомляє голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін сьогодні 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено Днем жалоби з метою вшанування загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук.

“На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будинках органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Просимо мешканців області вшанувати світлу пам’ять загиблих у Кременчуці”.

Фото: facebook.com/lunin.official

Оновлення новин Кременчука станом на 20:00:

– 10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер, – повідомив голова Полтавсткої ОВА Дмитро Лунін. – Ситуація на зараз щодо поранених внаслідок ракетного обстрілу Кременчука. 21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука. За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, ТРЦ у Кременчуці обстріляли ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайківка, а пуски здійснювалися з Курської області. Оновлення станом на 18:00 від ДСНС: 27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється).

До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити, – написав президент України Володимир Зеленський в своєму ТГ-каналі. – Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно».

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«Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці – черговий військовий злочин росіян», — заявив голова Полтавсткої ОВА Дмитро Лунін.

В мережі вже з’явились відео з середини ТЦ у Кременчузі. Це пекло. Справжнє пекло.