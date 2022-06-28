Фонд Олени Пінчук створив освітній онлайн курс для жінок-підприємиць

Тепер українки безкоштовно можуть здобути нові знання у сфері бізнесу

Фонд Олени Пінчук у партнерстві із UCU Business School та EdEra та за підтримки Фундації Кока-Кола створили освітній онлайн курс для жінок-підприємиць, який допоможе розпочати або масштабувати власну справу.

Related video

Як оформити допомогу від ООН українцям на картку ПриватБанку? Інструкція

Допомога переселенцям: як отримати виплати переселенцям та виплати на дитину в Україні 2022

Освітній курс стисло та за короткий час допоможе отримати знання і інструменти для ведення бізнесу, оцінити та структурувати бізнес ідеї, отримати зворотній зв’язок від команди викладачів та підтримку ком’юніті.

На кого розрахований цей курс?

Для дівчат, які:

давно мріяли розпочати власну справу, мають ідею, але не мають інструментів чи фінансування;

хочуть розпочати власну справу, але шукають ідею;

хочуть власної реалізації та прибутку від бізнесу;

Учасниці курсу також матимуть можливість поборотися за грант на підтримку їх бізнес ідей. Зареєструватися можна за посиланням.