Дизайнери створили хаб на підтримку волонтерських проєктів

Увесь світ побачив, що сила українців в єдності та надзвичайній можливості консолідуватися в кризові часи. За даними Forbes 48% українських підприємств продовжують працювати в умовах війни. Ще 12% планують відновити роботу найближчим часом. 6% опитаних підприємців уже змінили фокус свого бізнесу, а 19% планують перекваліфікуватися відповідно до потреб воєнного часу.

Креативна індустрія також не залишилася осторонь, активно включившись у боротьбу на своєму фронті. Так, команда дизайн-агенції «Happy» спільно з вітчизняним діджитал- ком’юніті та за підтримкою платформ-партнерів «Projector» та «CASES» створила хаб дизайнерів UDDU, цілями якого є:

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Підтримати волонтерські проєкти дизайном, який полегшить їм роботу і зовнішню комунікацію;

Забезпечити роботою тих дизайнерів і креативників, які її втратили;

Надати українцям можливість працювати з іноземними замовниками (навіть без знання англійської);

Підтримати українську економіку сплатою податків та залученням іноземних клієнтів до країни;

Передати 20% від прибутку всіх проєктів волонтерським організаціям та ЗСУ.

За три місяці UDDU створили брендинг і сайт для таких волонтерських проєктів, як:

Union of Angels — краудфандингова платформа благодійного фонду, що закриває потреби військових частин ЗСУ (було зібрано близько $500 000);

Volunteer UA — волонтерська організація, що допомагає ЗСУ і вже доставила військовим матеріально-технічного забезпечення орієнтовно на $200 000;

Support Ukrainian Army — команда волонтерів, які збирають кошти на потреби ЗСУ через формат інтернет-магазину (на сьогодні зібрали близько 1 мільйона гривень);

UAHelpers — інфо-платформа волонтерської допомоги, що вже розмістила понад 1500 оголошень, а сам сайт відвідали понад 200 000 разів.

Також дизайнери хабу створили айдентику і презентацію для проєкту NoRus (Богдан Мірошниченко, Тетяна Дигдало, Анна Гріадун), що бореться із замовчуванням правдивої інформації про діяльність РФ; лого та key-visual для сайту Mariupol Diaries (Костя Бєглов, Дмитро Школьний), який транслює особисті історії з Маріуполя для всього світу; брендинг та сайт для галереї воєнної творчості Культурний фронт (Тетяна Дигдало, Володимир Блажівський).

Крім цього команда розробила дизайн великої кількості інструкцій, брошур, ілюстрацій. А наразі працює над айдентикою сайту ініціатив Books With Ukraine, Kids From Ukraine Today (Андрій Калита, Ольга Сікачовська, Віктор Коломієць, Роман Павленко), редизайном нарукавних емблем ТРО (Сергій Снурник, Тетяна Дигдало, Марія Караченцева).

Загалом до хабу UDDU долучилися понад 200 дизайнерів (UI/UX, моушн та графічні дизайнери, ілюстратори) та 7 агенцій. Щодня команда продовжує розширюватися. Партнерами хабу стали «Projector» та «CASES». Люди з 60 країн відвідали сайт платформи.

З роботами дизайнерів можна ознайомитися тут.

Зараз UDDU шукають нові волонтерські проєкти, які потребують якісної та професійної дизайн розробки фірмового стилю, лого чи подач в соціальних медіа.

Команда UDDU — це універсальні спеціалісти, що готові до викликів. Під кожний конкретний проєкт відбираються відповідні спеціалісти з ніші з релевантним досвідом.

Звернутися за розробкою можна заповнивши форму.

«Команда Happy з перших днів війни активно надає волонтерську дизайн-підтримку, — зазначає засновник агенції Володимир Блажівський. — Важливо, щоб кожен робив те, що вміє найкраще. Під час прийняття рішення про допомогу проєкту ми керуємося трьома критеріями: цінність, яку він може принести для України, склад і репутація команди, прозора звітність. Проте, окрім волонтерської роботи, ми працюємо над тим, щоб забезпечити дизайнерів хабу роботою з-за кордону. Підтримка колег та економіки країни — це не менш важливі речі».