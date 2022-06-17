Новий канал>Новини

Як Україна може стати членом ЄС: офіційний перелік вимог

Як Україна може стати членом ЄС: офіційний перелік вимог

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз

Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, пише «Європейська правда».

Related video

– Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, – надати статус кандидата, – сказала фон дер Ляєн.

Що дає членство в ЄС Україні: які переваги можуть набути українці

Також вона наголосила, що українці готові померти за європейську перспективу, тому представники ЄС хочуть жити разом з нами у європейській мрії. Але, звичайно, для цього нам потрібно виконати ряд вимог та реформ.

Про всі необхідні пункти розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у своїх соцмережах, ось вони:

  • Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  • Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
  • Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
  • Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • Має запрацювати «антиолігархічний» закон;
  • Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаєм, що у четвер, 16 червня, лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Фото Getty Images

Читай також:

путін у комі? Розвідка повідомляє хороші новини

Украинские изобретатели создали «плащ-невидимку» для военных на передовой 

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь