Український стартап ZibraAI запускає благодійний NFT-проєкт Sirens Gallery. Це галерея NFT-зображень, згенерованих за допомогою унікальної технології на основі штучного інтелекту. Мета проєкту – через продаж NFT зібрати кошти для допомоги жертвам війни та вирішення гуманітарної катастрофи в Україні. Абсолютно всі гроші, отримані від продажу зображень, будуть спрямовані до українських благодійних фондів Dobro.ua та Unchain.fund.

24 лютого, кожен українець прокинувся від сирен. Їхній звук закарбувався в пам’яті українців назавжди і вже чотири місяці не стихає по всій території України.

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«Вже кілька місяців поспіль, на наших очах розгортається жахлива гуманітарна катастрофа, до якої призвело вторгнення рф. Ми не можемо стояти осторонь і хочемо долучитись до подолання її наслідків, а також допомогти Україні у післявоєнній відбудові. Для цього команда українського стартапу ZibraAI вирішила використати свій досвід роботи з технологіями штучного інтелекту та створила благодійний NFT-проєкт Sirens Gallery. Ми хочемо розповісти про сміливість українців і назавжди записати історію цієї війни у блокчейн», – коментує запуск проєкту Олександр Петренко, кофаундер та СЕО в ZibraAI.

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Команда проєкту розробила технологію на основі штучного інтелекту: зібрала і описала 150 найважливіших подій війни, а нейронна мережа згенерувала цифрові зображення на основі текстових описів. До галереї увійшли сцени боротьби за Гостомельский аеропорт, атаки «русского корабля» на острів Зміїний та багато інших доленосних подій цієї війни, які визначили хід нашої історії.

Загалом в галереї буде представлено 1991 зображення найбільш знакових подій війни, які можна буде придбати у вигляді NFT-токенів. Мінімальна стартова ціна за один NFT – еквівалентна $100. Найдорожчий NFT коштуватиме $10 000.

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Продаж NFT-зображень буде організований у три етапи. Перша колекція міститиме 661 роботу і буде доступна на сайті sirens.gallery з 24 червня. Усі кошти від продажу NFT-робіт будуть передані на благодійність – гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та відбудову українських міст. Благодійними партнерами проєкту стали найбільша українська благодійна платформа dobro.ua та фонд Unchain.

Проєкт Sirens Gallery створений за сприяння Міністерства цифрової трансформації та у партнерстві з технологічною компанією Roosh, креативною студією Twid, компаніями Near Foundation, Galactic3, Reface, Powder, Darewise та Sloyd.

«Технологія блокчейну та NFT вже довели свою ефективність для збору коштів на підтримку України. Створивши NFT-галерею “Sirens Gallery”, ми прагнемо допомогти постраждалим від війни українцям та містам, а також об’єднати спільноту сучасних митців та представників технологічної індустрії навколо захисту цінностей, за які бореться Україна. І врешті решт – показати світові Україну такою, якою бачимо її ми: сміливою, як ніколи об’єднаною та технологічно-розвиненою», – додає Сергій Токарєв, інвестор та Founding Partner в Roosh.

«Наш меседж до всієї Web3 спільноти незмінний – пам’ятати, що у нас є інструменти для створення більш справедливих та стійких систем, і використовувати їх. Кожен із нас має зробити свій внесок, аби об’єднаними зусиллями розірвати ланцюг страждань українців», – коментує Рев Міллер, співзасновник Unchain Fund.