Де буде Євробачення 2023: конкурс пройде не в Україні

«Єврробачення-2023» відбудеться не в Україні. І, на жаль, це вже офіційно. Про це повідомила Європейська мовна спілка.

Через війну, яку веде росія проти України, пісенний конкурс наступного року не зможуть провести в Україні. А тому організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Related video

«EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra’s 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні», – сказано у заяві Європейської мовної спілки.

Відповідно до правил і для забезпечення безперервності «Євробачення» Європейська мовна спілка почне переговори з ВВС про потенційне проведення конкурсу у Британії. При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: «Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями».

Читай також:

11 млн гривень та 900 тисяч доларів: Сергій Притула оголосив результати розіграшу трофеїв Kalush Orchestra з «Євробачення»

Переможець Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та 11 ТОП-виконавців України об’єдналися в NFT проєкті «Міста-герої»