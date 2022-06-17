Близькі на відстані: ICTV та UNFPA запустили проєкт до Дня батька

Війна створила кілометри відстані між мільйонами сімей, татами та їхніми дітьми. Але навіть жаху війни не під силу змінити головне – батьківську любов. Саме їй напередодні Дня батька канал ICTV разом із Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) присвятив проєкт “Близькі на відстані”.

У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Вже кілька років поспіль UNFPA та ICTV разом формують культуру цього дня – говорять про важливість батьківства, пояснюють ролі тат і висвітлюють проблеми, пов’язані з нерівністю участі у вихованні дітей.

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2022 року День батька, що припадає на 19 червня, набув нових форм і значень – війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

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– Війна змінила наше життя. Вона загострила розуміння добра і зла, сили любові, партнерства, відданості цінностям, що нас віддаляють від ворога. Про це наша кампанія до Дня батька, яку ми вже традиційно створюємо з нашими партнерами з Фонду ООН у галузі народонаселення. Вона про батьківську любов, що перемагає будь-які обставини і знаходить нові форми, щоб підтримувати зв’язок з дітьми навіть на відстані. І це безумовно кампанія про цінність рівності – в правах, проявах та батьківстві. Ми знаємо, скільки сімей зараз розділені війною та кілометрами, і хочемо цією кампанією ще раз підтримати тих, хто як і всі ми чекає української перемоги, щоб святкувати цей день разом зі своїми дітьми, – розповідає Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media.

У ролику показані історії українських тат – волонтерів, пекарів, медиків, військових, підприємців, викладачів і відомим артистів. Тих, хто зараз поруч зі своїми дітьми, і тих, хто опинився на відстані. Їхніми голосами автори проєкту розповіли про доступні способи сказати “Люблю” своїй дитині.

– UNFPA багато років працює з сім’ями в Україні. Ми просуваємо ідеї здорових сімейних стосунків та відповідального батьківства, де чоловіки та жінки рівноправні та пропорційно зайняті домашніми справами та доглядом за дітьми. Зараз, у воєнний час, UNFPA прагне збільшити підтримку українців та українок. Через мережу татохабів ми зараз працюємо на місцях, на рівні громади, де мають відбутися зміни, а наша допомога є більш актуальною та необхідною, – коментує Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні.

У рамках кампанії UNFPA та ICTV також щоденно ділитимуться порадами батьківства у сучасних воєнних реаліях. Їх можна буде переглянути в ефірі та соціальних мережах каналу. Як татам підтримувати звʼязок із дітьми на відстані та які слова підтримки знаходити для них у цей складний час – про це також розповіли у відео до Дня батька.