Олександр Педан відвідав космічну столицю України

Родзинкою третього випуску соціального проекту про виші України «УніверCheck» став Дніпровський національний університет

Марафон університетами країни від ведучого Нового каналу Олександра Педана та його доньки Лери триває. На черзі Дніпро! У третьому випуску свого соціального освітнього тревелу вони показали Дніпровський національний університет та розповіли про всі його переваги та недоліки.

Related video

– Цей випуск – перше відео, яке знімали після написання сценаріїв. По суті, пілот нашого шоу. Усією командою боялися, щоб перший млинець не був глевким. Та попри все вийшло навпаки. Вважаємо відео крутим, динамічним та об’єктивним! – каже телеведучий. – Під мікроскопом розглянули Дніпровський національний університет з багатьма спеціальностями на різний смак. З прикольного: влаштували пранк – вийшли замість викладача до студентів і зірвали пару з англійської мови. А ще мали квест по центральному корпусу ДНУ і поспілкувалися з новим ректором. Також побували на фізико-технічному факультеті, де хлопці створюють справжні ракети! На власні очі побачили й довели, що Дніпро – місто космічної індустрії України.

«Мою футболку продали за 55 тисяч гривень»: Олександр Педан – про благодійний футбольний матч

«6400 продуктових наборів за день»: Олександр Педан допоміг збирати коробки з гуманітарною допомогою

Олександр та Лера Педан розкрили Дніпро як потенційно зручне місто для студентів з багатьма можливостями. Показали, де погуляти й відпочити, що відвідувати, аби всесторонньо розвиватися. Чи просто де зустрітися й покайфувати з друзями.

– У випуску ми їли місцеву шаурму (до речі, будете дивитися – збережіть собі точку, там реально топ). Погуляли набережною, відомою на всю Україну, бо вона є найдовшою в Європі, поділилися гарними місцями в Дніпрі, – каже ведучий. – Окрім цього з’ясували, що це недешеве місто для проживання – і для студентів, і для дорослих.

Важливо зазначити, що Дніпро зараз є форпостом. Туди переїхало дуже багато тимчасових переселенців, зокрема майбутніх студентів. Тож дивіться корисний та позитивний новий випуск «УніверCheck» за посиланням.