Де є бензин? Детальна карта по Києву та всій Україні

Недостатня наявність палива на автозаправках в Україні стала справжньою проблемою. Водії їздять містом у пошуках АЗС, на яких можна заправитися, але ті бувають або пустими або з кілометровими чергами.

Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися: чому з’явилась проблема з бензином?

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Аби полегшити водіям пошук бензину у державі, в Україні розробили карту, яка показує наявність пального на АЗС Okko, Wog та Socar в режимі реального часу. Просто переходьте за посиланням та шукайте найближчу до себе заправку з паливом.