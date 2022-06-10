Скільки днів триває війна в Україні? Хронологія подій з 24 лютого до 10 червня 2022 року

Скільки днів триває війна в Україні? Сьогодні, 10 червня 2022 року вже рівно 107 дні з повномасштабного вторгнення. Читай детальну хронологію подій!

Карта бойових дій в Україні: де йдуть бої

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Ключові події війни в Україні у лютому 2022

22 лютого

Ми починаємо нашу хронологію саме з цієї дати, адже тоді українці та весь світ почули страшну промову путіна, який заявив, що росія визнає незалежність двох окупованих регіонів на сході України — так званих «ДНР» та «ЛНР». Це призвело до першого раунду економічних санкцій з боку країн НАТО.

24 лютого

Очевидно, що ранок 24 лютого став найстрашнішим моментом у житті кожного українця. О 4-й ранку хтось прокинувся від вибухів, хтось від телефонного дзвінка родичів та почув/зрозумів: «путін оголосив війну Україні», називаючи її «спеціальною військової операцією».

По факту, вторгнення почалося не рівно о 4-й ранку 24 лютого, а близько 3:40, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. Приблизно о 3:59 на блокпості в Каланчаку помітили біганину охоронців і цивільних. За деякий час на блокпосту зникло світло і камера перемкнулася в інфрачервоний режим. Після 4:08 помічено 4 осіб у камуфляжі. Через кілька хвилин камера перестала працювати. На блокпосту в Чонгарі теж спершу зникло світло, а згодом камера перестала працювати.

Майже одразу розпочався масований ракетний обстріл території України, і російські окупанти увійшли на землі нашої держави. Вибухи лунали у багатьох містах різних областей України.

24 лютого ворожі війська рухалися у напрямку великих українських міст. Ворог намагався просунутися у Херсонській, Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях. Росіяни активно просувались у бік Києва. Майже одразу українські жінки з дітьми почали масово евакуюватися з країни. На дорогах утворилися безкінечні затори, від Києва до Львову люди їхали декілька діб. На кордонах із західними сусідами також утворюються величезні черги.

24 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану і безпольотної зони над Україною. За кілька годин Україна розірвала дипломатичні стосунки з рф.

На півдні російські війська рушили через Перекоп і Чонгар, вдень захопили Нову Каховку зі спорудами Каховської ГЕС, та підійшли до Херсону, інша колона наблизилась до Мелітополя.

На Донбасі ворог атакував Волноваху, Маріуполь, Щастя. В перший же день, близько 16:00 російські гелікоптерні війська захопили аеропорт Антонова (Гостомель). Однак пізніший український контрнаступ успішно відбив аеропорт і знищив російський десант. Близько 17:00 24 лютого росіяни захопили Чорнобильську АЕС та покинуте місто Прип’ять.

О 22:00 Державна прикордонна служба України повідомила, що російські війська захопили острів Зміїний у Чорному морі внаслідок морського та повітряного бомбардування.

В Україні створюються військові адміністрації, керівництво держави вимагає від партнерів закрити небо над Україною. Водночас США одними з перших заявляють про запровадження нових санкцій проти росії.

24 лютого активно поширилася й фраза захисника острова Зміїний, який сказав: «Русский военный корабль, иди на х*й». Вона стала одним із найбільш упізнаваних гасел України у цій війні.

25 лютого

25 лютого Президент Володимир Зеленський віддав розпорядження про повну мобілізацію українських військових на 90 днів.

Зранку 25 лютого над Києвом було збито ворожі ракети та безпілотник. Уламки впали на житловий будинок на Позняках, внаслідок чого зайнялася пожежа.

25 лютого відбулись перші бої у Києві. Російським військовим вдалося захопити два автомобілі ЗСУ, і разом з колоною російських вантажівок вони почали рух до центру столиці. Українським військовим вдалося зупинити ворога у Києві, проте загроза для столиці ставала все більшою. Російські війська підійшли упритул до Києва та багатьох інших міст на півдні та південному сході держави. Російські війська увійшли до Мелітополя, підійшли впритул до Херсону, оточили Чернігів.

25 лютого на Оболоні в Києві російський танк переїхав цивільну автівку із водієм. На диво, чоловік залишився живий. З російського танку також було обстріляно житловивий будинок на Оболоні.

26 лютого

26 лютого російська армія довела, що воює із цивільними: завдано ракетного удару по багатоповерхівці в Києві на Солом’янці.

Активні бойові дії тривали в самій столиці та поруч з нею. Ворог намагався атакувати ТЕЦ-6 в районі Троєщини та військову частину на проспекті Перемоги.

Українські війська втрачають контроль над Станицею Луганською, Кримським та Марківкою. Однак вони вибивають ворога із Сум та зупиняють наступ у напрямку Києва.

27 лютого

Вночі 27 лютого продовжуються удари по нафтобазах та газопроводах. росія намагається знищити критичну інфраструктуру України.

На дипломатичному фронті перша велика перемога – кілька російських банків були вилучені з SWIFT.

Президент України Зеленський погодився направити делегації для переговорів про припинення вогню з Росією, до білоруського кордону. Близько 17-ї години з’являється ще одна неприємна новина – російські війська знищили Ан-225 Мрія.

27 лютого вперше російських окупантів на аеродромі Чорнобаївки «накрили» 27 лютого. Тоді ЗСУ застосували «Байрактари».

28 лютого

Так звана «ДНР» призупинила загальну мобілізацію, заявивши, що додаткові війська не потрібні. Маріуполь був оточений російськими військами та постійно обстрілювався. Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що російський план повністю провалився, тож тепер ініціатива на боці України.

Українська делегація прибуває на кордон із Білоруссю, щоб взяти участь у переговорах з російською стороною. Лише ввечері стають відомими їхні результати – сторони повертаються до своїх столиць для подальших консультацій, але попереду й наступний раунд переговорів. Результатів немає.

На 5-й день війни відбувається історична подія – президент підписує заявку на вступ України до ЄС. Євросоюз обіцяє розглянути її у найкоротші терміни.

Хронологія ключових подій війни в Україні в березні

1 березня

Перший день весни легким та світлим не став. Вранці, 1 березня російська ракета вразила майдан Свободи в центрі Харкова, детонувавши перед адміністративною будівлею Харківської області. Щонайменше 10 людей загинули.

Вранці в Київську телевежу вдарила ракета, в результаті чого загинуло п’ятеро людей, які просто проходили повз… В результаті вийшла з ладу частина державного мовлення. Зеленський заявляє, що після цього Росію не можна називати інакше, аніж державою-терористом.

1 березня почався наступ на Херсон, бої на вулицях міста. Оточено Маріуполь.

Нанесено ракетний удар по аеродрому в Бердянську.

Також 1 березня нанесено ворожі повітряні удари по Херсону (аеропорт), Харкову (середмістя, ОДА, танкове училище), Лозовій, Києву (пошкоджено телевежу на Сирці), Білій Церкві, Боярці, Жулянам, Маріуполю, Житомиру, Охтирці, Баштанці.

Знищено залізничний міст у Василівці.

2 березня

З’явилась інформація, що росіяни захопили Херсон.

Бої тривали на підступах до Києва (Гостомель), Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва, Енергодара, Волновахи, Нового Айдара. Окупанти підійшли до Василівки на Дніпрі.

Завдано авіаудари по Житомиру, Коростеню (телевежа), Кропивницькому (аеродром), Сумам, Костянтинівці, Сєвєродонецьку, Новоайдару, Лисичанську, Попасній, Чернігову, Харкову (Успенський собор), Чугуєву (аеродром), Ізюму, Білій Церкві, Києву.

2 березня відбулася чергова промова президента США Джо Байдена, в якій він наголосив, Сполучені Штати запровадили далеко не всі санкції проти рф, і вони лише посилюватимуться. Сім російських банків нарешті відключають від системи SWIFT. Генасамблея ООН голосує за резолюцію із закликом до рф негайно припинити агресію проти України, але вона не дає жодного ефекту.

Харків продовжують нищити. Цього разу обстріляли будівлю обласного управління Нацполіції та університет Каразіна.

3 – 6 березня

3 березня у Біловезькій Пущі відбувся 2-й раунд російсько-українських переговорів.

Нанесено ракетно-бомбові удари по Житомиру, Чернігову, Маріуполю, Києву, Харкову, Ізюму, Охтирці, Василівці, Затоці іншим прифронтовим містам.

Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні Києва та Харкова.

У Миколаєві українські військові відбили аеропорт Кульбакіно і завдали удару по колоні, яка намагалася зранку обійти місто.

6 березня в ході ведення бойових дій ЗСУ звільнено м.Чугуїв.

7 березня

На Поліському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі населеного пункту Гостомель, в районі Бучі, Бородянки, Ситняків. Триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород. Також, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках Гостомеля, Ірпеня, Стоянки.

7 березня готується наступ російських військ на місто Суми.

8 березня

8 березня противник намагається блокувати Чернігів.

У напрямку населеного пункту Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ.

Російські війська намагаються відновити наступ та захопити Маріуполь.

9 березня

9 березня окупанти нанесли авіаудар по Маріупольській лікарні, зазнало руйнування пологове відділення. Загинуло троє людей, в тому числі одна дитина. Поранення різної ступені важкості отримали 17 людей.

10 березня

10 березня на Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил рф.

Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

11 березня

У місті Кремінна на Луганщині російські військові розстріляли з танка будинок для людей похилого віку, вбивши 56 людей.

Українські військові ліквідували командувача 29-ї загальновійськової армії Росії.

12 березня

12 березня російські війська провели новий наступ на північний схід від Херсона вздовж західного берега Дніпра до району Нововоронцовки.

Противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

13 березня

Продовжуються українські протести в окупованому Херсоні. Ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва.

13 березня окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.

14 березня

Російські війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

14 березня ЄС ухвалив рішення щодо введення 4 пакету санкцій проти росії. Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах н.п. Сватове, Ізюм, Грушуваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Лиман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка.

15 березня

Тривають ракетно-бомбові удари і обстріли українських міст (Київ, Малин, с. Юр’ївка, Рівне, Дніпро, Харків).

15 березня ПАРЄ прийняло фінальну версію документа «Наслідки агресії Росії проти України». У документі згадується окупація не лише територій України, а й Грузії та Молдови.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм.

16 березня

16 березня в Маріуполі скинуто потужну авіабомбу на драматичний театр, в якому переховувались сотні цивільних осіб. Разом з тим завдано удару по басейну «Нептун», де також переховувались мешканці Маріуполя.

У Чернігові російські війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі по хліб. Загинуло щонайменше 10 осіб.

16 березня Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу», тобто приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

16 березня Володимир Зеленський виступив по конференц-зв’язку перед Конгресом США.

17 березня

Протягом дня росія захопила місто Рубіжне та Ізюм на сході України.

17 березня Президент України Володимир Зеленський виступив перед Бундестагом.

18 березня

18 березня ворог продовжує бомбардування українських міст (зокрема, Києва, Львова, Краматорська, Миколаєва,Макарова) і обстріли населених пунктів у прифронтовій зоні (Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Привілля, Авдіївка, Харків, Суми, Чернігів). Закріплюється у західній і північно-західній частині м. Рубіжного і у середмісті м. Маріуполя. Тривають бої за Сєвєродонецьк, Попасну, Ізюм, Балаклію.

Зі зруйнованого росіянами драмтеатру в Маріуполі вдалося вивести 130 людей. Ще 1300 перебувають у підвалах.

19 березня

19 березня продовжується часткове блокування Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли. Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції в районах населених пунктів. Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашівка, Киселівка.

Повідомлено про загибель в Маріуполі заступника командувача ЧФ рф А.Палія.

20 березня

Близько 23:00 в київський торговий центр «Ретровіль» у Подільському районі влучила російська ракета «Калібр». Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 8 осіб.

21 березня

21 березня на хімічному заводі «Сумихімпром», розташованому в Сумах, стався витік аміаку.

Нанесено ракетного удару по полігону в Рівненській області.

22 березня

22 березня Державне відомство України, відповідальне за Чорнобильську зону відчуження, повідомило, що російські війська знищили нову лабораторію на Чорнобильській АЕС. Лабораторія, яка відкрилася у 2015 році, працювала, серед іншого, над покращенням поводження з радіоактивними відходами.

22 березня російські війська нанесли ракетний удар по станції Павлоград-2.

23 березня

23 березня США офіційно визнали дії Росії в Україні воєнними злочинами – держсекретар США Ентоні Блінкен.

Російська авіація розбомбила автомобільний міст через Десну до Чернігова. Обстріляно Київ, Калинівку, Горенку, Пуща-Водицю, Нові Петрівці, Романівку Київської області, блокпост біля Славутича, Балаклію.

24 березня

Вранці 24 березня в порту окупованого Бердянська знищено ВДК «Саратов» ЧФ ВМФ РФ і пошкоджено ще 3 плавзасоби

Відбувся перший повноцінний обмін полоненими: 10х10 військовослужбовців і 19х11 цивільних моряків.

24 березня Президент Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО.

25 березня

Українські війська здійснили контратаки на східних підступах Києва, відвоювавши деякі населені пункти, такі як Лук’янівка та оборонні позиції. Безпосередньо на північний захід від столиці тривали бої за Ірпінь, більша частина міста залишалася в руках українців під час постійного артилерійського вогню російської армії.

25 березня російські бойовики продовжують обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру під час бомбардування.

26 березня

26 березня тривають обстріли Києва і його передмість, Чернігова, Ніжина і Іванківа. Ракетні удари по нафтобазам у Львові і Дубно.

Російські ракетні удари також були спрямовані на промислові та військові об’єкти, включаючи склади палива та радіоремонтний завод у Львові, на заході України. Атаку біло здійснено під час виступу з промовою президента США Байдена у Варшаві, столиці сусідньої Польщі, в якій він пообіцяв продовжувати підтримувати Україну і сказав, що президент Путін не може «залишатися при владі». Пізніше Білий дім уточнив, що це не був заклик до зміни режиму.

27 березня

27 березня звільнені від окупантів села Малинівка і Поповка Запорізької області, села Гусарівка що на південь від окупованої Балаклії в Харківській області.

28 березня

28 березня ЗСУ на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем ЗСУ і «зачищена» від окупантів. Так само і Вільхівка. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

28 березня завдано ракетних ударів по Житомирщині, Рівненщині. Обстріляні Сєвєродонецьк, Рубіжне, Чернігів, Ніжин, Харків, села Київської області.

Тривають бої в оточеному Маріуполі, в зоні ООС.

29 березня

29 березня у Харківській області ліквідовано командира 200-ї ОМСБр ЗС РФ полковника Дениса Курила.

У Стамбулі відбулися перемовини щодо перемир’я між українською (М.Подоляк і Д.Арахімія) та російською (В.Мединський) делегаціями за посередництва Президента Туреччини Р.Ердогана. Україна вимагає для себе міжнародних гарантій безпеки від провідних країн, а питання Криму і ОРДЛО винести в окремі пункти. Росія вирішила «кардинально скоротити бойові дії» на Київському та Чернігівському напрямках, — заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін після перемовин у Стамбулі.

30 березня

30 березня ЗСУ звільнили с. Слобода в Чернігівському районі., села Орлове, Заградівка, Кочубеївка на півночі Херсонщини.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах н.п. Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива.

30 березня завдано ракетних ударыв по промислових об’єктах у Хмельницькій області, нафтобазі у Дніпрі. Обстріляно Лисичанськ, Харків, Чернігів, Ніжин.

31 березня

31 березня зусиллями 60-тої окремої піхотної бригади угруповання військ «Південь» було визволено населені пункти на півночі Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

ЗСУ звільнили села Лукашівка та Слобода під Черніговом, відбито наступ противника в районі м. Мар’їнка

31 березня завдано ракетного удару по в/ч у Дніпропетровській області. Обстріляно нафтобазу в Фастові.

31 березня ЗСУ відновили контроль над містом Буча.

Хронологія ключових подій війни в Україні в квітні 2022

1 квітня

1 квітня підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна Київської області. Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка

1 квітня Ворог проводить передислокацію частини військ з-під Києва і Чернігова на схід для організації оточення ЗСУ в зоні ООС.

1 квітня російські війська взяли під контроль м. Ізюм, Харківська область.

2 квітня

2 квітня офіційно повідомлено про залишення російськими військами всіх раніше захоплених територій Київської області. У тільки-но звільнених населених пунктах, зокрема, в Бучі виявлені сотні тіл розстріляних окупантами цивільних осіб.

2 квітня продовжуються бої в оточеному Маріуполі, в зоні ООС.

3 квітня

3 квітня завдано ракетних ударів по Одесі (пошкоджено термінал), Василькову, по об’єктам на Тернопільщині та Рівненщині.

Тривають обстріли Миколаєва і Очакова.

3 квітня продовжується відвід окупаційних військ з Чернігівської і Сумської областей.

4 квітня

4 квітня російські окупанти запропонували захисникам Маріуполя капітулювати і призначили «мера» міста: ним став член проросійської партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко.

5 квітня

5 квітня російської ракетної атаки зазнали нафтобаза в Новомосковську та завод у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Завдано ракетних ударів по Львівській і Вінницькій областях.

6 квітня

6 квітня стало відомо про звільнення с. Осокорівка на півночі Бериславського району Херсонської області.

США оголосили про нові санкції проти РФ. Білий дім заявив, що США сумарно повністю заблокували понад 2/3 російського банківського сектору. Країни Заходу заморозили 60 відсотків валютних резервів Росії — понад 350 мільярдів доларів

7 квітня

В Україні розпочалася третя хвиля загальної мобілізації, під час якої у ЗСУ призиватимуть резервістів, які закінчили військові кафедри.

7 квітня

В Україні розпочалася третя хвиля загальної мобілізації, під час якої у ЗСУ призиватимуть резервістів, які закінчили військові кафедри.

До Києва повернулось посольство Туреччини

7 квітня призупинено членство росії у Раді ООН з прав людини.

8 квітня

8 квітня завдано ракетного удару Точкою-У по привокзальній площі Краматорська, де близько 4 тисяч осіб, переважно жінок і дітей, чекали на евакуаційний потяг.

Під українським контролем в Маріуполі залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам порт та території заводів.

У Києві відбулася зустріч Зеленського із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Жозепом Боррелем та прем’єром Словаччини Едуардом Гегером. Також високі гості відвідали Бучу.

9 квітня

9 квітня Повідомляється про ракетні удари по Одесі/Чорноморську, Миргороду

Києв відвідали з офіційним візитом прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Австрії Карл Нехаммер.

10 квітня

10 квітня завдано ракетних ударів по Харківській (зокрема, по окупованій Балаклеї), Дніпропетровській областям, зокрема, по аеропорту в Дніпрі, по порту Ольвія в Миколаєві.

11 квітня

11 квітня Україна починає відновлювати контроль за державним кордоном у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

12 квітня

12 квітня СБУ затримали одного з головних проросійських політиків — лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту 24 лютого 2022.

13 квітня

13 квітня в результаті влучання двох ракет БРК «Нептун» біля о. Зміїний загорівся флагман ЧФ РФ — крейсер «Москва».

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні.

14 квітня

14 квітня з’явилась інформація про звільнення силами 80-ї бригади декількох населених пунктів на півдні України.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських окупантів на території України геноцидом українського народу.

15 квітня

15 квітня російськими військами здійснено ракетні обстріли Києва, Василькова, Білої Церкви, Івано-Франківська, Житомира, Миколаєва, Харкова, Василівки, Олександрії, прифронтових міст Донбасу. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю.

15 квітня триває часткова блокада Харкова

16 квітня

16 квітня завдано авіаудари по Києву, Миколаєву, Дніпру, Львову, Харкову, Лисичанську.

У Києві знов відкрилось посольство Італії.

17 квітня

17 квітня з’явилась інформація про звільнення сел Базаліївка і Леб’яже на схід від Чугуєва.

18 квітня

18 квітня завдано ракетних ударів по Києву і області, Дніпру, Павлограду, Синельниківському та Криворізькому районам, Львову, Харкову, Миколаєву, Очакову.

18 квітня ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на околицях Ізюма.

19 квітня

19 квітня – артобстріл Миколаєва, Баштанки, н.п. Криворізького району: Зеленодольська, Мар’янського, Великої Костромки.

20 квітня

20 квітня продовжуються атаки російських військ у Маріуполі, Попасній, Рубіжному, в районі Ізюму — атаки на Дібровне, Стару Гнилицю, Довгеньке; у Запорізькій області — на Темирівку, на Херсонщині — на Олександрівку.

21 квітня

21 квітня завдано ракетних ударів по Харкову, Миколаєву, Запоріжжю, Новомосковську (залізниця); обстріли Зеленодольська, прифронтових сіл на Донбасі.

21 квітня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 травня.

22 квітня

22 квітня відновлено залізничне сполучення Київ-Ніжин-Суми.

23 квітня

Здійснено авіаудари по Одесі, Дніпропетровщині.

24 квітня

Завдано ракетного удару по Кременчуку (ТЕЦ і НПЗ). Фосфором накрили Золоте і Гірське.

25 квітня

Завдано ракетних ударів по Львову (станція Красне), Рівненщині (Здолбунів, залізниця), Коростеню, Жмеринці, Козятину, Ковелю. Обстріл Лисичанського НПЗ., с. Новолатівка, Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка, Мар’янське під Кривим Рогом, Дергачів і прилеглих сіл на Харківщині.

26 квітня

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася стратегічна зустріч Консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн. Міністр із збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Україна «цілком легітимно» може атакувати об’єкти в росії.

27 квітня

27 квітня Радник МВС повідомив про звільнення трьох сіл на Миколаївщині — Широкого, Новопетровки і Любине на захід від Снігурівки. За повідомленням ОК «Південь», ЗСУ відбили ворожі атака на Таврійське і Нову Зарю на захід від Херсона.

28 квітня

28 квітня під Харковом ЗСУ повернули контроль над селищем Кутузівка.

28 квітня у Якимівці підірвано залізничний міст.

28 квітня у Палаті представників Конгресу США проголосували за законопроєкт про ленд-ліз для України.

29 квітня

29 квітня повідомлено про звільнення від росіян с. Руська Лозова на трасі Харків-Бєлгород і с. Момотове.

30 квітня

30 квітня на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прелесне.

30 квітня завдано ракетних ударів по Одесі (ЗПС аеропорту), продовжуться обстріли Харкова, Великої Костромки, Добропілля.

Хронологія ключових подій війни в Україні в травні 2022

1 травня

У період з 1 по 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано близько 300 цивільних осіб.

2 травня

Місцева влада Одеської області повідомила, що російські ракети влучили у стратегічно важливий міст через Дністровський лиман.

Стало відомо, що безпілотники Bayraktar потопили два російські патрульні катери Raptor поблизу острова Зміїний.

3 травня

3 травня російськими військами випущено 18 ракет по залізничній інфраструктурі у Львові, Кіровоградській області (Долинське), Київській області, Вінницькій, Дніпропетровській (Кам’янське), Закарпатській (Воловець) та Одеській (Арциз) областях.

4 травня

4 травня в Маріуполі російські окупанти прорвались на територію Азовсталі. У той же день було завдано ракетні удари по об’єктах Дніпра (міст через Дніпро), Броварів, Миколаєва.

5 травня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

5 травня також в Іспанії затримано проросійського політичного блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

6 травня

6 травня російський фрегат «Адмірал Макаров», який входить до складу Чорноморського флоту, було підбито українською протикорабельною крилатою ракетою «Нептун», внаслідок чого корабель загорівся

Голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов повідомив про численні обстріли, один з яких спричинив пожежу, яка знищила Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди.

7 – 8 травня

Російськими військами було завдано повітряних ударів по Дружківці, Малотаранівці (Краматорськ), Бахмуту, Краснограду, Карлівці, Одесі, смт Білогорівка на Луганщині (загинуло близько 60 осіб, які переховувалися у підвалі школи), обстріли Донецької, Сумської і Харківської (Богодухів) областей, знищено будинок-музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі, Привілля.

Повідомлено про відновлення роботи у Києві посольств США та Канади.

9 травня

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжував знищувати інфраструктуру заводу «Азовсталь».

9 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська відійшли від Попасної на більш міцні позиції.

10 травня

10 травня на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

10 травня завдано ракетного удару по Одесі.

11 травня

Палата представників конгресу США погодила виділення Україні допомоги 40 млрд доларів

12 травня

12 травня здійснено авіаудар по Новгород-Сіверському, внаслідок якого троє загиблих і 12 поранених, ракетні удари по Кременчуцькому НПЗ, Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харківському аеропорту, та продовжувались обстріли Зеленодільської ОТГ, Дергачів.

Верховна Рада схвалила примусове вилучення активів росії. Зокрема, буде вилучено 99 % акцій Промінвестбанку, що належить російському ВЕБ рф, і 100 % акцій Міжнародного резервного банку, що належать Сбербанку.

13 травня

росіяни намагаються закріпитися на о. Зміїний, розмістити там засоби ППО.

14 травня

14 травня окупанти вперше скинули на «Азовсталь» фосфорні бомби. В той же день здійснено ракетний обстріл Кременчуцької ТЕЦ.

Фосфорні бомби: що це, як убезпечити себе

15 травня

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вранці оголосив, що його країна подає заявку на членство в НАТО.

16 травня

16 травня повідомлено, що розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців з «Азовсталі». Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

У період з 16 по 20 травня захисники Маріуполя вийшли з «Азовсталі» і потрапили до російського полону.

17 травня

Завдано ракетного удару по залізниці у Яворівському районі Львівської області, по навчальному центру ЗСУ у с. Десна (загинуло 87 осіб), Охтирці. Обстріли прикордонних районів Чернігівської, Сумської, Харківської (Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник) областей, «Азовсталі» в Маріуполі.

18 травня

18 травня ЗСУ звільнили с. Дементіївка на північ від Харкова.

18 травня завдано ракетного удару по транспортній інфраструктурі у Дніпрі. Обстріли росіянами м. Лиман, смт Дробишеве, с. Ярова, Авдіївки, прикордонних районів Сумської області, а також с. Янжулівка у Чернігівській області.

19 травня

Завдано ракетного удару по Бахмуту.

20 травня

Продовжуються обстріли, спроби штурмових дій у Донецькій і Луганській областях, зокрема, в напрямку Новомихайлівки.

21 травня

Pавдано ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях, авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут і Микільське Донецької області. Ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області, райони н.п. Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка, Тернова, Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

22 травня

В Енергодарі в результаті вибуху у під’їзді житлового будинку поранено проросійського «голову адміністрації» міста і двох його охоронців.

Візит до Києва Президента Польщі Анджея Дуди.

23 травня

Завдано ракетних ударів по Коростеню, залізничній інфраструктурі в районі Павлограда і Петропавлівки. Обстріли Харкова, Зеленодільської громади. Авіаудар по позиціях ЗСУ в районі м.Білопілля Сумської області.

23 травня Солом’янський районний суд Києва оголосив перший вирок російському військовому: сержанту Збройних сил РФ Вадиму Шишимаріну, який вбив цивільного українця на Сумщині, — довічне ув’язнення.

24 – 25 травня

Українські війська з метою уникнути оточення залишили Світлодарськ на Донеччині, продовжуються обстріли Зеленодільської громади, прикордонних сіл Сумської області, міст Донбасу.

Завдано ракетного удару по Запоріжжю, Мерефі, Кривому Рогу.

Тривають бої в Сєвєродонецьку

26 травня

26 травня окупанти закріпилися в Лимані. Продовжуються обстріли Харкова.

27 травня

Зупинено Слов’янську ТЕС.

27 травня собор Української православної церкви Московського патріархату ухвалив рішення, які мають закріпити «повну самостійність та незалежність» УПЦ МП від російської церкви, та висловив незгоду з позицією патріарха Кирила, який публічно схвалює російське вторгнення в Україну.

28 – 29 травня

Завдано ракетних ударів по Миколаєву, Лисичанську, Путивлю, Кривому Рогу.

Стало відомо, що ЗСУ відкинули окупантів з траси на Сєвєродонецьк і відновили постачання міста.

Здійснено контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в районах населених пунктів Давидів Брід, Костромка.

30 травня

Kalush Orchestra продали переможний мікрофон Євробачення-2022 за $900 тис. Всі отримані кошти вони витратять на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

31 травня

Повідомляється про успіхи ЗСУ в районі села Давидів Брід на Херсонщині.

31 травня завдано ракетних ударів по Слов’янську. Авіаудари в районі населеного пункту Давидів Брід і по об’єктах в Сумській області.

Хронологія ключових подій війни в Україні в червні 2022

1 червня

Завдано ракетного удару по залізничній інфраструктурі у Стрийському і Самбірському районах Львівщини.

1 червня Джо Байден підтвердив, що США передадуть Україні сучасні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ).

2 червня

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого включено часткову заборону на імпорт нафти, санкції проти низки осіб, банків, ЗМІ, експортні обмеження тощо.

3 червня

Російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту в с. Мохнач Харківської області.

Окупанти провели безуспішні штурмові дії в районі Врубівки (Бахмутський напрямок)

4 червня

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії в місті Сєверодонецьк, намагаються вести наступ у напрямку Нірково – Миколаївка.

Завдано ракетні удари по Одеській та Сумській областях. Обстріляно Миколаїв, Гірську громаду, Святогірську лавру.

5 червня

Завдано повітряні удари по Києву (Дарницький вагоноремонтний завод) Краматорську, Слов’янську, Дружківці, Лисичанську, Оріховому, Коротичу (Харківська область), у Донецькій області – поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

Російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у районі н.п. Біла Криниця у Херсонській області.

6 червня

Тривають бої в Сєвєродонецьку.

Нанесено ракетний удар по Лозовій.

7 червня

Продовжуються обстріли російськими військами прикордонних районів Сумщини.

Нанесено ракетні удари по Кураховому та по Миколаївській області.

8 червня

Російські війська починають відступати з Запорізького напрямку.

10 червня

Окупанти зіткнулися з тактичними проблемами при форсуванні Сіверського Дінця, повідомили експерти Інституту вивчення війни. Вони здобули незначні успіхи на північ від Слов’янська, а також продовжують бої за промзону «Азот» у Сєвєродонецьку під прикриттям вогню важкої артилерії.

Слава героям, які боронять ці 100 днів нашу країну. Смерть ворогам!

Фото: IStock