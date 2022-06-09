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Рятували з-під обстрілів: Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

Ведуча Нового каналу відвідала Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, лікарі якого допомогли вже кільком тисячам пухнастиків

З перших днів повномасштабної війни у Хмельницькому почав працювати специфічний шпиталь — у ньому лікують службових тварин із ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних військ та інших військових формувань, а також «цивільних» пухнастиків. Тут врятували вже більше п’яти тисяч чотирилапих, зокрема з контактних зоопарків Києва та Харкова, розповіла ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

— Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини працює у Хмельницькому — сюди від початку війни привозять багато різних тварин, яких рятують, в тому числі, з-під обстрілів, — сказала Леся після відвідин медичного закладу. — Тут зібрався чудовий колектив лікарів на чолі з геніальним професором ветеринарної медицини Кирилом Чумаковим. Він працює з тваринами вже майже 30 років.

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Днями до шпиталю привезли легендарного собаку з кличкою Гроза. Цей пес має понад 40 державних нагород, він врятував більше тисячі людей, діставав дітей з-під завалів, а з 2014 року працював у зоні ООС. Через блокаду Маріуполя собака опинився в жахливому стані, тож зараз професор із командою роблять все можливе, щоб Гроза жила.

Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

— Ще одна пацієнтка — лисиця, яку професор Чумаков привіз із Бучі! Він так її й назвав — Буча. Лисиця втікала від ворожих обстрілів, була покалічена та обпечена від постійних вибухів, її лікують вже майже два місяці. Зараз Бучі краще, скоро вона вирушить у потрібне їй місце, — додала Нікітюк.

Фінансової допомоги шпиталь не потребує, позаяк забезпечений усім необхідним. А ось від приємних сюрпризів ветеринари ніколи не відмовляться.

— Там все є! Облдержадміністрація, лікарі та сам професор роблять усе можливе та неможливе. Але якщо ви хочете порадувати лікарів, зайдіть і занесіть їм каву та смачні цукерки, — порадила ведуча Нового каналу.

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