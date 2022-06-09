Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

Ведуча Нового каналу відвідала Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, лікарі якого допомогли вже кільком тисячам пухнастиків

З перших днів повномасштабної війни у Хмельницькому почав працювати специфічний шпиталь — у ньому лікують службових тварин із ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних військ та інших військових формувань, а також «цивільних» пухнастиків. Тут врятували вже більше п’яти тисяч чотирилапих, зокрема з контактних зоопарків Києва та Харкова, розповіла ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Related video

— Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини працює у Хмельницькому — сюди від початку війни привозять багато різних тварин, яких рятують, в тому числі, з-під обстрілів, — сказала Леся після відвідин медичного закладу. — Тут зібрався чудовий колектив лікарів на чолі з геніальним професором ветеринарної медицини Кирилом Чумаковим. Він працює з тваринами вже майже 30 років. Леся Нікітюк випустила пісню в колабі зі Степаном Гігою: «Цей сон мені щоночі сниться» «Абсурд — один з видів існування росії»: Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів

Днями до шпиталю привезли легендарного собаку з кличкою Гроза. Цей пес має понад 40 державних нагород, він врятував більше тисячі людей, діставав дітей з-під завалів, а з 2014 року працював у зоні ООС. Через блокаду Маріуполя собака опинився в жахливому стані, тож зараз професор із командою роблять все можливе, щоб Гроза жила.

— Ще одна пацієнтка — лисиця, яку професор Чумаков привіз із Бучі! Він так її й назвав — Буча. Лисиця втікала від ворожих обстрілів, була покалічена та обпечена від постійних вибухів, її лікують вже майже два місяці. Зараз Бучі краще, скоро вона вирушить у потрібне їй місце, — додала Нікітюк.

Фінансової допомоги шпиталь не потребує, позаяк забезпечений усім необхідним. А ось від приємних сюрпризів ветеринари ніколи не відмовляться.