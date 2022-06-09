Олександр Педан спробував себе в ролі лікаря

У другому випуску соціального проекту про університети України телеведучий разом із донькою завітав у Полтавський медичний

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом із донькою Лерою продовжує знайомити з університетами України. На черзі – Полтавський державний медичний університет. Зйомки їхнього соціального проекту «УніверCheck» відбулися ще восени 2021 року. Команда довго вагалася, чи випускати відео зараз, але вирішила таки показати проект, аби допомогти абітурієнтам визначитись, куди вступати. А вступати радять саме в Україні!

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– Зйомки у Полтаві були для мене приємною несподіванкою, а цей випуск став одним із найулюбленіших, – зізнається Олександр. – Спочатку я думав, що медицина – це досить вузька спеціалізація з обмеженою аудиторією. Але виявилося, що людині, яка до медицини не має жодного відношення, дуже цікаво побачити університетську «кухню» саме медиків – як готують спеціалістів-стоматологів, лікарів, хірургів. Навчальний процес у медичному дуже відрізняється від класичної академічної освіти – гуманітарної чи економічної. Круто, що студенти не лише навчаються, а й постійно практикують: роблять операції на сучасних манекенах, працюють у стоматологічних фантомних класах, спілкуються з лікарями, які в них викладають. Навіть я власними руками наклав свій перший і, сподіваюсь, останній шов. Ще мене здивували дуже вмотивовані студенти, які навчаються по вісім років і на 3-4-му курсах паралельно підпрацьовують у лікарнях.

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У кожному випуску «УніверCheck» Олександр із донькою інспектують також місто. Полтава, на думку Педана, приємна й туристично недооцінена. У проекті ви побачите багато атмосферних місць: де гуляють студенти, де відпочивають, де розважаються.

– Мені дуже сподобалося місто! – ділиться враженнями Лера. – Компактне, яскраве, весь центр можна обійти за 40 хвилин. А ще припало до душі класне ком’юніті студентів!

Педан запевняє, що випуск буде корисним тим абітурієнтам, які хотіли вступати у медичний, але ще сумніваються. Ведучий з донькою дізнались і розповіли безліч інсайтів від студентів! Не зволікайте, дивіться за посиланням!