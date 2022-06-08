Система ППО Залізний купол: що це, ціна, і чи продасть Ізраїль цю зброю Україні

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає Ізраїль дозволити продаж системи ракетного перехоплення «Залізний купол»

Про це пише Українська правда із посиланням на AP. Дипломат хоче, щоб ізраїльський уряд підкріпив свою словесну підтримку Україні військовою допомогою.

Related video

– Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен «Залізний купол». Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілів російських ракет. Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності, – наголосив Євген Корнійчук.

На пресконференції в Тель-Авіві він заявив, що Україна хоче купити систему «Залізний купол», додавши, що Сполучені Штати не будуть проти такого продажу.

США надають фінансову підтримку проекту «Залізний купол» вже близько 10 років, виділивши близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності.

Що таке «Залізний купол»

«Залізний купол» – це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю. З моменту її розгортання в Ізраїлі, в 2011 році, система, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з американською компанією Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших в світі засобів знищення ракет малої дальності.

Вартість однієї батареї становить близько 50 тис дол та 90 тис дол за одну ракету для неї.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою. Країна побоюється, що допомога Україні у військовому відношенні спричинить роздратування рф і вплине на її військову присутність у Сирії.

Водночас, розмови про надання Україні озброєння лунали після того як глава МЗС рф Сергій Лавров сказав, що «Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї».

Ізраїль обурився такими заявами, проте після розмови прем’єра цієї країни та президента росії путіна ізраїльська сторона повідомила, що путін нібито вибачився за слова Лаврова. В росії подібні деталі не розголошувались. Згодом розмови про надання озброєння Україні в Ізраїлі стихли, а рф заявила, що може вивести всі свої війська із Сирії.

Фото Getty Images, ukrrudprom, Facebook

Читай також:

Епідемія холери в Маріуполі: що це за хвороба, як поширюється і що каже МОЗ

Що таке медичний канабіс, і чому його легалізують в Україні