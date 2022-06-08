Офлайн навчання, нова навчальна програма та інші зміни від Міністерства освіти в Україні

Із 1 вересня Міносвіти хоче відновити офлайн-навчання у всіх закладах освіти України. Щодо шкіл у зоні бойових дій і на лінії фронту, там відновлення офлайн-навчання залежатиме від безпекової ситуації.

Що таке офлайн-навчання?

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Офлайн-навчання – це навчання у звичайному (фізичному) класі чи аудиторії, а не дистанційне, тобто не через комп’ютер, планшет чи телефон.

Нова програма з 1 вересня

З нового навчального року в українських школах зміниться програма викладання історії України та всесвітньої історії, світової літератури та захисту України. Як пише «Громадське», про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

За словами Вітренка, поки продовжують працювати робочі групи, які мають до 15 червня створити та передати до Міносвіти зміни до навчальних програм. Після цього відомство запровадить нововведення.

Деякі зміни стосуються практичної спрямованості предмета «Захист України». Зокрема, там розповідатимуть про розмінування.

– Посилимо національно-патріотичне виховання й буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку, – сказав Вітренко.

Також зміни стосуватимуться світової літератури. Зокрема, виключать роман Льва Толстого «Війна та мир».

– Усе, що виспівує орківські війська, воно зникне з програми, – зазначив заступник.

Однак наразі тривають дискусії щодо того, чи залишати деяких російських письменників у програмах.

Щодо оновлення програми «Історії України» та «Всесвітньої історії» міністерство має надати методику вивчення «взаємовідносин між українською нацією та «руським міром» на основі історичної правди».

Також МОН проводить аудит місць, які в разі небезпеки можуть бути використані як бомбосховища для учнів, також будуть розроблені відповідні вимоги до укриттів і спеціалізовані шляхи евакуації до них.

Фото – iStock

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