Зарплата в Україні 2022: як змінилася середня зарплата під час війни

Зарплата в Україні 2022 змінилася під час війни в Україні. Про це повідомили в НБУ. Яка середня зарплата в Україні під час війни, читай в матеріалі

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Зарплата в Україні 2022: зміни під час війни

З початку війни зарплати в Україні скоротилися на 25–50%. Такі дані озвучені в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

«Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплатню на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становить від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом».

Збільшується кількість підприємств, які зменшили оплату праці на 10–50%. Йдеться про сектори енергетики, послуг, транспорту та торгівлі.

При цьому значна частка сільськогосподарських підприємств не змінили чи навіть підвищили зарплату. Більше також почали отримувати водії, медики та фармацевти.

У бюджетному секторі справи кращі. Співробітників частково відправляли у простій з виплатою 2/3 зарплати. Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд доларів, які будуть направлені на заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

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