Новий канал>Новини

З початку війни зарплати в Україні скоротилися на 25-50%: роз’яснення НБУ

Зарплата в Україні 2022: як змінилася середня зарплата під час війни

Зарплата в Україні 2022 змінилася під час війни в Україні. Про це повідомили в НБУ. Яка середня зарплата в Україні під час війни, читай в матеріалі

Новий навчальний рік у школах в Україні розпочнеться 1 вересня в режимі офлайн – Міносвіти

Related video

Зарплата в Україні 2022: зміни під час війни

З початку війни зарплати в Україні скоротилися на 25–50%. Такі дані озвучені в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

«Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплатню на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становить від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом».

Збільшується кількість підприємств, які зменшили оплату праці на 10–50%. Йдеться про сектори енергетики, послуг, транспорту та торгівлі.

Зарплата в Україні 2022: як змінилася середня зарплата під час війни

При цьому значна частка сільськогосподарських підприємств не змінили чи навіть підвищили зарплату. Більше також почали отримувати водії, медики та фармацевти.

У бюджетному секторі справи кращі. Співробітників частково відправляли у простій з виплатою 2/3 зарплати. Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні 1,5 млрд доларів, які будуть направлені на заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

Читай також:

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

військові новини выбор редакции рекоменації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь