Як не стати жертвою шахраїв під час війни: універсальні поради від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі пояснила, на що слід звертати увагу під час спілкування з незнайомцями

У непростих нових реаліях, з якими Україна зіштовхнулася після початку повномасштабної війни, українці об’єдналися та стали міцною підтримкою та опорою одне для одного. Втім, на жаль, все ще знаходяться люди, які прагнуть нажитися на чужому горі. Щоб не стати жертвою шахраїв, варто виконувати два основні правила від ведучої проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олени-Крістіни Лебідь. Related video

Передусім навчіться бачити, коли незнайомець вами маніпулює. Аферисти роблять все для того, щоб психіка розслабилась, а людина стала більш довірливою — у такому стані її легше обманути.

— Замисліться: якщо людина буквально через п’ять хвилин після знайомства чи під час інтернет-покупки у другому ж повідомленні починає вам писати зі зменшувальними суфіксами в стилі: «Іриночко, я просто хвилююся, що ваш товар заберуть…» Насправді це маніпуляція, введення у стан дитини, коли з вами сюсюкалися і говорили «Мариночка», «Оксаночка». Зменшено-пестливі суфікси викликають у людини дитячі спогади, — розповіла Олена-Крістіна. — Зі мною цей трюк реально працює, помічала на собі. Коли кажуть «Кріс» — ясно, я на роботі. А щойно скажуть «Крістіночко», все (усміхається). Але в мене вчасно вмикається критичне мислення, розумію, що це просто такий хід. Живий антистрес: Олена-Крістіна Лебідь розповіла, що заспокоювало її під час обстрілів Києва Нахабно наживаються на війні: Олена-Крістіна Лебідь викрила нову схему аферистів

Також пам’ятайте, що не варто сліпо слухатися когось. Особливо, коли цей хтось — незнайомець з інтернету. Кожен шахрай будує свою аферу з розрахунку, що ви зробите все за його інструкціями. Тому щойно скажете «ні», його схема зламається. Історія для прикладу: ви продаєте щось в інтернеті. Вам телефонує дуже милий покупець. Каже, що товар ідеальний, а ви — така люб’язна дівчина, що у вас хочеться купити річ без торгу! Але він не буде надсилати гроші на картку, каже: «Я просто ФОП, розумієте, і мені треба зробити оплату через бухгалтерію — тому підійдіть до банкомату, і я вам скажу, що натиснути, щоб грошики зразу впали на картку».