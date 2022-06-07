Олександр Педан пішов працювати в центр для переселенців

Ведучий Нового каналу познайомив із власницею українського бренду одягу, яка на початку війни лише за день організувала прихисток для жінок та дітей

Новий випуск соціального проекту ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана «Знай своїх. Волонтери» присвячений небайдужим львів’янам, які організували прихисток для тимчасово переселених осіб.

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– Усі ми знаємо, що під час війни туристична родзинка України – потужний рух прийому переселенців з усієї нашої країни, – каже Олександр Педан. – Ми завітали у прихисток, який вже три місяці є другою домівкою для багатьох українців. Називається він Shelter Lviv.

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Героїня випуску «Знай своїх. Волонтери» – співзасновниця прихистку Ніка. Вона є власницею українського бренду одягу, стилісткою та фешн-блогеркою. З початком війни лише за день дівчина з командою зібрала все необхідне для обладнання шелтеру (прихистку – прим. ред.): матраци, рушники, новий одяг, медикаменти, їжу.

– Наш притулок – для жінок та дітей. Пускаємо також з тваринами, – розповідає Ніка. – В середньому, будівля вміщає 200 людей. У пікові моменти буває 250. З них приблизно 80 – діти. Оскільки наш прихисток знаходиться у приміщенні приватного дитячого садочку, то нам часто кажуть, що в нас найкрутіша атмосфера. Мамам з дітьми дуже подобається, тому що все кольорове, розмальоване. В ігровій зоні часто працюють аніматори, навіть проходять концерти чи театральні вистави. Постійно в нас працює близько 30 волонтерів. Вони дивляться за порядком, сприяють нашим поселенцям – заселяють їх і виселяють, зустрічають чи завозять, допомагають з закупівлею та розвантажуванням продуктів. У них насправді дуже багато роботи. Також є волонтери на інформаційному фронті. Вони розробляють нам сайт, переписуються зі спонсорами, створюють контент, щоб про нас знали якомога більше людей. І якомога більше людей знали про війну в Україні.

Олександр Педан не просто пройшовся з екскурсією прихистком, а й долучився до волонтерської діяльності! Він допоміг із сортуванням гуманітарної допомоги. А ще подавав обід для мешканців Shelter Lviv – смачний домашній червоний борщ.

Третій випуск проекту «Знай своїх. Волонтери» дивіться за посиланням.