Як поїхати від війни до Бельгії? Маршрути, умови та корисні посилання

Після місяця повномасштабної війни українці продовжують залишати країну в пошуках більш безпечного місця. Спочатку громадяни України перетинають кордон з однією з країн-сусідів, а потім вже обирають одну з європейських держав, у якій осядуть на невизначений термін. Однією з таких країн є Бельгія. Тому давайте розберемся, як потрапити до Бельгії, скільки та в якому статусі там можна перебувати та чого чекати від уряду.

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Куди йти для реєстрації в Бельгії?

З 14 березня українці можуть зареєструватися на тимчасовий захист в спеціально створеному Центрі реєстрації в Брюселі – Brussels Expo, Palais 8 Heysel. Він працює 7 днів на тиждень з 8:30 ранку до 17:30 вечора.

Щоб не стояти в чергах, зареєструйтеся на прийом до Центру заздалегідь онлайн за наступною схемою:

Зайдіть на сайт register-ukraine.be

Для реєстрації необхідно мати бельгійську IP-адресу. Тобто SIM-карту від бельгійського оператора або підключення до бельгійського Wi-Fi.

Заповніть форму та забронюйте час, щоб ви могли зареєструватися зі своєю родиною.

Отримайте QR-код електронною поштою. Не забудьте перевірити спам.

З’явiться на прийом до реєстраційного центру зі своїм QR-кодом та документами, що посвідчують особу.

Станьте у спеціально передбачену для цього чергу. Ваш QR-код буде відскановано на вході та виході з реєстраційного центру.

Після реєстрації особистих даних вам видадуть документ про «попередню реєстрацію». А після обробки документів, якщо з ними все ок, ви отримаєте сертифікат про тимчасовий захист.

ВАЖЛИВО: в мережі активно поширюється інформація, що реєструватися можна також і в місцевих муніципалітетах. Це не зовсім так. На місці ви можете зареєструватись тільки, як турист, на 90 днів, і отримати страхування. Але для набуття статусу наразі є тільки одна процедура, описана вище.

Отримавши сертифікат про надання тимчасового захисту, ви можете подати заяву на оформлення дозволу на проживання типу А (А-картка) в місцевому органі муніципалітету. Оформлення картки може тривати від кількох тижнів до 2-3 місяців, у залежності від завантаженості міграційних офісів на місцевому і федеральному рівнях.

«Картка А» дійсна протягом 1 року з дня впровадження режиму тимчасового захисту (тобто з 04.03.2022 по 04.03.2023)

Термін її дії може бути продовжений двічі на 6 місяців, якщо своїм рішенням Рада Європейського Союзу не припиняє режим тимчасового захисту достроково.

Які права в українських переселенців у Бельгії?

Кожен член родини старше 12 років отримує власну «А-картку». Після подання заяви на отримання «А-картки», у вас з’являється доступ до реалізації соціальних прав: соціальні виплати, медичне страхування, можливість безкоштовно вивчати мову, працювати, можливість для дітей навчатися в муніципальних школах та садочках.

Залежно від матеріального становища, ви можете отримати право на соціальну (фінансову) підтримку, прожитковий мінімум, який призначається муніципальним OCMW/CPAS (Громадський центр соціальної допомоги) за місцем вашого проживання.

Переселенцям надається необмежений доступ до ринку праці Бельгії. Вони також мають право на відшкодування витрат на медичне обслуговування. Для цього необхідно зареєструватися у фонді медичного страхування. Якщо ви зареєстровані у фонді медичного страхування, то можете отримувати консультації лікаря загальної практики, стоматолога або інших спеціалістів щодо будь-яких медичних питань, не пов’язаних із наданнями екстреної допомоги. Аби впоратися з травмою, стресом чи іншими переживаннями, ви можете отримати консультацію психолога. Обговоріть це зі своїм лікарем загальної практики або зверніться по допомогу до муніципального OCMW/CPAS (Громадський центр соціальної допомоги).

Кожна дитина у Бельгії може піти до школи. У Бельгії всі діти віком від 5 до 18 років повинні навчатись. Муніципалітет допоможе вам в оформленні ваших дітей на навчання.

Спільноти для діаспори українців у Бельгії

https://www.facebook.com/groups/1384386355348760/permalink/1386395525147843/

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97-367372430119626

https://t.me/ukrainciwbelgii

Яка грошова соціальна підтримка для українців у Бельгії?

Щоб отримати соціальну допомогу, ви маєте попередньо зареєструватися, щоб отримати статус тимчасового захисту. Тому вам потрібно звернутися в центр реєстрації, що знаходиться в Heysel (Bruxelles) перед тим, як попросити про допомогу в Центрі соціальної допомоги містa (комуни), « CPAS », в якому ви проживаєте.

Особи, що можуть скористатися тимчасовим захистом, мають право на отримання еквіваленту прожиткового мінімуму. Правом на отримання еквіваленту прожиткового мінімуму можна скористатися, щойно відповідна особа зареєструється в реєстрі іноземців після видачі їй сертифікату на тимчасовий захист.

Заявку на отримання допомоги ви подаєте в найближчому OCMW. Українці отримують 310 євро единоразової допомоги і 1090 євро кожного місяця.

Що потрібно для оренди житла в Бельгії?

Влада Бельгії просить за можливості зупинятись у родичів, друзів чи знайомих, які проживають у країні. Якщо житла немає, вас направлять до притулку у бельгійському муніципалітеті чи місті. Це може бути групове проживання, кімната у приватному будинку тощо. Самостійно обрати притулок неможна, але влада намагатиметься врахувати потреби кожної сім’ї, соціальні зв’язки у Бельгії, мови, якими володієте, та стан вашого здоров’я. Якщо до кінця дня реєстрації для вас не визначили притулок, вам нададуть екстрений притулок у Брюсселі. Там можна залишитися на 1 або 2 ночі, поки вам не знайдуть житло в якомусь з муніципалітетів Бельгії.

Перебування у притулку є тимчасовим, доки ви не переїдете до постійного житла або не орендуєте житло самостійно. Перебування може тривати кілька днів, тижнів або місяців. Воно є безкоштовним.

Перегляньте можливості розміщення на картах допомоги та спишіться або зателефонуйте господарям:

https://mapahelp.me/

https://www.eu4ua.org/

https://icanhelp.host/

https://welcome-ukraine.eu/

https://ukrainenow.org

https://www.facebook.com/groups/aidukrainiansinbelgium

https://www.ukrainetakeshelter.com/

Як влаштувати дитину в садочок/школу в Бельгії?

Школа в Бельгії стартує з 2,5-3 років і є безкоштовною. Школи приймають і завжди приймали діток незалежно від статусу їхніх батьків, для забезпечення базового права дитини на освіту. Тобто, ви можете одразу, не чекаючи отримання документів на статус, шукати школу для своєї дитини, і її приймуть без проблем за наявності місць в самій школі.

Порада: у великих містах школи часто переповнені, як і перевантажені міграційні офіси. Якщо вам все одно, де мешкати, не гордуйте невеликими громадами.

Якою мовою проводиться навчання? Це залежить від вашого регіону. У Фландрії – переважно нідерландською, у Валлонії – французькою, у Брюсселі є різні школи, з викладанням французькою і нідерландською. Також є школи з викладанням іншими мовами, наприклад, англійською, але це приватні платні школи.

У Бельгії є кілька університетів та багато університетських коледжів. Станом на березень 2022, кілька університетів готові прийняти українських студентів чи допомогти їм підготуватися до університету

Брюссельський університет, ULB Brussels. Навчання відбувається французькою та англійською мовами. Щоб дізнатися більше, будь ласка, пишіть на пошту helpukraine@ulb.be

Університет Льовена, KU Leuven. Навчання відбувається голландською та англійською мовами. Щоб дізнатися більше, будь ласка, пишіть на пошту ukraine@kuleuven.be

Університет Лювен-ля-Нев, UCLouvain. Навчання відбувається французькою мовою. Відкрито програму підготовки до університету. Щоб дізнатися більше, будь ласка, пишіть за адресою access2university@uclouvain.be

Брюссельський коледж комерції, бізнесу, права. EPHEC university college, Bruxelles. Навчання відбувається французькою та англійською мовами. Щоб дізнатися більше, будь ласка, пишіть за адресою e.lambert@ephec.be

Як влаштуватися на роботу в Бельгії?

Щоб офіційно влаштуватися на роботу, треба оформити дозвіл на проживання (картка А, зазначена вище).

Спільноти та сайти для пошуку роботи:

https://www.eurabota.ua/jobs-in/belgium/jobs-offered

https://www.adeccojobsforukraine.com/

https://www.facebook.com/groups/635115007595419/?ref=share

https://flagma.be/ru/vacancies/page-1/

https://www.facebook.com/groups/387385848364870/permalink/682816532155132/

https://www.forumjobs.be/welcomeukrainepeople

https://www.facebook.com/groups/420282382172909/

Лайфхаки

Безкоштовний проїзд на залізниці SNCB. Можливо дістатися в будь-який пункт призначення у Бельгії та за її межами.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних потягах:

– TGV та Thalys звертайтеся до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального білету.

– Eurostar звертайтеся до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Брюселем ходять безкоштовні автобуси Helpukraine, інший міський транспорт платний.

Юридичну допомогу біженцям можуть надати в центрi www.pravolex.be.

Додатково! Корисні посилання!

Імміграційна служба Міністерства внутрішніх справ Бельгії

Інформація про надання тимчасового захисту

Офіційний портал про всі аспекти життя у Бельгії

Сторінка посольства України в Бельгії