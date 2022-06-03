100 днів війни: опитування, яким ви бачите майбутнє України

Щоб дізнатись, яким хочуть бачити українці майбутнє держави, Офіс президента ініціював всеукраїнське опитування

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Взяти участь у всеукраїнському опитуванні можна за цим посиланням.

Опитування, до якого пропонують долучитись, проводить Дослідницька панель «Власна думка» у співпраці з Інститутом соціології НАНУ за підтримки КОВДА та за ініціативи Офісу президента України.

– Сьогодні і щодня країні важливо як кожен українець бачить майбутнє держави, що надихає та підтримує. Важлива думка кожного з вас, – пояснюють організатори опитування.

Від початку повномасштабної агресії росії проти України сьогодні, 3 червня, минає 100 днів. Але боротьба триває. Україна переможе!

Фото – Офіс президента України, iStock

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