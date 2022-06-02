Звання «Герой України» отримав випускник Львівської академії сухопутних військ

Золоту зірку Героя України 24-річний старший лейтенант Дмитро Дозірчий отримав за прорив ворожих військ на Херсонщині, що дозволило врятувати з оточення бригаду ЗСУ

Як інформує Lviv.Media, про це повідомляє видання Армія.Inform.

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Дмитро Дозірчий родом з селища Літин на Вінниччині, і з дитинства планував пов’язати своє життя війська. Обираючи військовий фах, він, попри бажання стати військовим автомобілістом, яких готують в Одесі, вступив 2015-го року до Львівської академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, де вже навчалася його старша сестра Оксана. Там він отримав фах командира танкових та механізованих підрозділів, і після закінчення академії влітку 2019-го року став командиром танкового взводу. А вже за два місяці очолив танкову роту.

Його підрозділ був в зоні ООС, проте безпосередньої участі у боях не брав. Свій перший бій лейтенант дав ворогу кривавого ранку 24-го лютого, на півдні Херсонської області.

Отримавши наказ командування, танкісти старшого танкісти старшого лейтенанта Дозірчого здійснили 80-кілометровий кидок до Нової Каховки, проте згодом повернули до стратегічного Антонівського моста, який з’єднує Херсон з лівим берегом Дніпра. Аби уникнути загрози оточення українських військ, йому доручили утримати цей міст задля відходу колони бригади.

– А перший бій дали ворогу ще на шляху просування, потрапивши в засідку. Ми побачили машину з українськими номерами реєстрації. Придивились, а там — ворог. Я дав наказ на ураження. Окупанти перелякались та побігли в ліс. Але це їх не врятувало, наші хлопці відпрацювали по загарбниках, як належить, – говорить Дмитро.

На підході до мосту танкісти дали бій окупантам, і знищили міномет, радіолокаційну станцію, протитанкові засоби та живу силу противника. Проте не обійшлось без втрат і серед наших захисників.

Попри все, українські танки прорвали ворожу оборону, втримали міст впродовж дня та забезпечили безперешкодний відступ своєї бригади. За цей подвиг, відповідно до Указу Президента України № 139/2022 від 16 березня 2022 року, старшому лейтенанту Дмитру Леонідовичу Дозірчому було присвоєне звання Герой України з відзначенням орденом «Золота Зірка».

Фото – з власного архіву Дмитра Дозірчого, Армія Inform

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