Бескидський тунель не зачепили: нові подробиці удару на Львівщині

Ракетний удар росіян не завдав шкоди Бескидському тунелю на Львівщині

Інформацію про пошкодження спростував голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

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– Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності, – написав він у телеграмі, але підтвердив, що російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці.

Постраждалих серед залізничників немає. Ступінь пошкодження інфраструктури з’ясовується. Олександр Камишін додав, що через ракетний удар затримуються три пасажирські поїзди. Вони перебувають в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Нагадаєм, що пізно ввечері 1 червня, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині. А радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що російські війська атакували крилатими ракетами Бескидський залізничний тунель у Стрийському районі Львівщини. За його словами, мета атаки – «спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання пального та зброї від союзників».

Фото – Getty Images

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