Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 червня

Сегодня, 1 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 1 июня
1 июня – 98-й день войны России против Украины. 152-й день.
Какой сегодня день – 1 июня: национальные праздники
- Украина: День защиты детей (отмечается ежегодно согласно Указу Президента № 568/98 от 30.05.1998)
- Самоа: Национальный праздник Независимого государства, День Независимости (1962)
- Тунис: День Победы или День Конституции (1959)
- Армения: День защиты прав детей
- Монголия: День матери и ребенка
- Палау: День президента
- Бенин: Государственный день деревьев.
- Мексика: Национальный день моря.
- Камбоджа: Национальный день посадки деревьев.
- США: День штата Кентукки (1792), День штата Теннесси (1796), Национальный день кекса с лесными орехами.
События 1 июня в мире
- Щорічно – День захисту дітей
- 794 — король Карл Великий відмовився підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам — на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утвердив свою незалежність від Візантії, попри те, що це йшло всупереч волі папи Адріана I.
- 1475 – османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда почав облогу Кафи.
- 1494 — у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор.
- 1533 — короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.
- 1652 — почалася битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського. Була однією з важливих подій в ході Хмельниччини і завершилася перемогою союзників.
- 1831 — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив місцезнаходження Північного магнітного полюсу Землі.
- 1845 — зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба — він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.
- 1893 — у Берліні відбулась прем’єра опери Дж. Верді «Фальстаф».
- 1919 — розпочався загальний наступ військ Армії УНР на протибольшевицькому фронті.
- 1935 — у Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов’язкову здачу екзаменів на водійські права.
- 1938 — у США вийшов 1-е число журналу коміксів «Action Comics», в якому з’явився славнозвісний нині Супермен. Авторами коміксу були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер, а за сюжетну основу взято біблійну легенду про Мойсея, батьки якого, щоб врятувати життя сину, були змушені підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження маленького хлопця на ім’я Кал-Ел на планеті Криптон, якого незадовго до вибуху планети ракетою відправили на Землю. Перші примірники «Action Comics» коштували 10 центів, а 1995 на аукціоні за них давали вже по 75 тисяч доларів.
- 1943 — над Біскайською затокою німці збили літак, в якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем’єр Вінстон Черчилль. Насправді ж це був звичайний цивільний літак, всі пасажири котрого загинули, включно з британським актором Леслі Говардом, славетним виконавцем ролі Ешлі Вілкіса у фільмі «Звіяні вітром».
- 1946 — за вироком трибуналу у Бухаресті страчено пронацистського диктатора Королівства Румунія (1940—1944) генерала Йона Антонеску.
- 1958 — під час політичної кризи, пов’язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Герой 2-ї Світової війни і лідер впливової політичної партії, де Голль вважався єдиною особою, здатною консолідувати французьке суспільство. Він отримав повноваження керувати країною протягом 6 місяців за допомогою виданих ним декретів, ініціював прийняття нової конституції, і в грудні 1958 був обраний президентом П’ятої Республіки. За наступні 10 років де Голь надав незалежність Алжиру, започаткував французьку атомну програму, відновив міжнародну роль Франції як самостійної політичної сили. Але заворушення та страйки 1968 року різко знизили популярність де Голля і в квітні 1969 79-річний президент пішов у відставку.
- 1961 — сингл Елвіса Преслі «Surrender» вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.
- 1964 — гурт The Beatles випустила сингл «Sweet Georgia Brown»/«Take Out Some Insurance On Me Baby.»
- 1967 — диск The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» став «золотим» у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію в хіт-парадах цих країн (у США він протримався в лідерах 19 тижнів, у Великій Британії — 27). Згодом «Sgt. Pepper’s» отримав чотири нагороди «Ґремі».
- 1969 — у Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.
- 1980 — почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі «до кінця цього світу».
- 1981 — вийшов альбом Джорджа Гаррісона «Somewhere in England».
- 1988 — президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися в Москві ратифікаційними документами по договору про скорочення ядерних ракет середнього радіуса дії, підписаного у грудні 1987 року.
- 1990 — на екрани США вийшов фільм «Згадати все» за участю Арнольда Шварценеггера.
- 1990 — у Вашингтоні президент США Джордж Буш та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих її арсеналів.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
1 июня — День пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
День ангела сегодня – июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар, Анна, Дмитро.
Приметы на 1 июня:
- Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.
- Треба сіяти овес, коли лист дубу розгорнеться в заяче вухо.
- На дубу лист в п’ятак – бути і ярому так.
- Ворони дзьобами в одну сторону сідають – до сильного вітру.
- Багато роси в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.
- Якщо ночі теплі, буде хороший урожай.
- Півні заспівали днем – скоро дощ піде.
- Квіти сильно пахнуть – до дощу.
- Сни, побачені під цей день, обіцяють добробут.
Что нельзя делать 1 июня
- Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;
- Не можна ображати нікого, а також думати про негатив;
- Не можна ходити босим по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна проводити масштабне прибирання.
Фото: IStock