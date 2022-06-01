Україні потрібна далекобійна зброя, щоб захистити свої території

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента Джо Байдена «з першого дня ясно дала зрозуміти», що надасть Україні оборонну зброю лише для боротьби з росією

Про це вона заявила на брифінгу в ООН, пише «Європейська правда» з посиланням на CNN.

– Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати росію з території України. І президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні, але ми підтримуватимемо зусилля України щодо захисту власного суверенітету та територіальної цілісності, – заявила Томас-Грінфілд.

Президент України Володимир Зеленський одразу ж заявив, що заклики України надати зброю далекої дальності спрямовані на захист території України, а не атаку території росії, як вона зробила з Україною.

– Нас не цікавить, що відбувається у росії… Нас цікавить лише наша власна територія в Україні, – про це він розповів в коментарі Newsmax.

Фото – Getty Images, Newsmax

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