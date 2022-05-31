Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів

Ведуча Нового каналу розповіла про своє ставлення до російської пропаганди та армії

Повномасштабна війна росії проти України триває не на одному фронті. Поки ЗСУ вибивають загарбників з наших територій, українці в тилу борються з росіянами за допомогою гумору. Наприклад, ведуча Нового каналу Леся Нікітюк випускає кумедні пісні, в яких висміює російську пропаганду та слабкі місця ворожої армії.

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— У перші дні війни я, як і всі, була дуже налякана — було зовсім не до жартів. Але коли росія почала показувати своїх військових, весь цей абсурд, вона не залишила вибору, — зізналася Леся в ефірі «Неймовірної правди про українців». — Росіяни постійно дають привід посміятися – чого лишень варті їх штурмовик Чмоня і дерев’яні тротилові шашки. Для мене стало пріоритетом номер один висміювати абсурдні та дурні вчинки росіян. Абсурд — це один з видів існування теперішньої росії. А заяви про біологічну зброю, птахів, які переносять віруси, — це не просто абсурд. Це дно, цілковита нісенітниця. Тому ми вирішили довести цю тему до маразму і зробили пісню «Сіла птаха».

Лесину «Птаху» бурятські вчителі цілком серйозно почали показувати школярам, як справжнісінький доказ біологічної загрози. Та сама ведуча Нового каналу з цього лише вкотре посміялася.

— Не знаю, що вони хотіли там вивчити. Але мені приємно, що мою творчість слухають так далеко, — сміється Нікітюк.

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