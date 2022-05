Сергій Притула оголосив результати розіграшу трофеїв Kalush Orchestra з Євробачення

Зібрані кошти підуть на купівлю комплексу БПЛА PD-2 (безпілотний літальний апарат)

Фонд Сергія Притули зібрав ще одну захмарну суму коштів на потреби ЗСУ! Ведучий Нового каналу та волонтер разом із цьогорічними переможцями пісенного конкурсу «Євробачення» українським гуртом Kalush Orchestra оголосили результати розіграшу рожевого капелюха соліста Олега Псюка та кришталевого мікрофону.

– Панама за 11 мільйонів гривень плюс кубок переможців «Євробачення» за 900 тисяч доларів дорівнює комплексу БПЛА PD-2 (безпілотний літальний апарат – прим. ред.)! – повідомив Сергій Притула. – Щасливим власником рожевого капелюха соліста Kalush Orchestra став пан Володимир, який наразі проживає у Чехії. А кришталевий мікрофон гурту належить криптокомьюніті WhiteBIT. Вітаю переможців та дякую усім, хто донатив. Дякую команді, яка організувала всі процеси і стрім! Окрема й найбільша подяка – нашим неперевершеним хлопцям з Kalush Orchestra. Вони здобули важливу для України перемогу на «Євробаченні». А потім віддали на благе діло символ своєї перемоги. Не кожен артист так зміг би. Вкотре переконуюсь, що українці – це фантастичні люди!

Нагадаємо, що з першого дня війни ведучий Нового каналу Сергій Притула з командою свого благодійного фонду активно допомагає Збройним силам України. Задонатити може кожен!

