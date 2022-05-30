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День захисту дітей: вітання у прозі, віршах, картинках

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

1 червня, периший день літа, в який відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято – нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб усі діти росли щасливими, навчалися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими батьками та громадянами своєї країни. Особливо важливим цей день видається під час війни в Україні. 

Як привітати своїх дітей в цей день? Новий канал підібрав тобі привітання на День захисту дітей в прозі, віршах та картинках.

Привітання до Дня захисту дітей у прозі

Діти – маленькі частинки великого щастя, ім’я якому – Життя! Діти – це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки! Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. У День Захисту Дітей бажаю кожній дитині міцної сім’ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету, і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим.

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У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – День захисту дітей. Любі діти! Ви – майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України.

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Діти – це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються лише з книг і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі для них сяятимуть мільйони красивих зірок.

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Вітаю з днем захисту дітей! Бажаю благополуччя в кожну сім’ю. Щасливих щирих дитячих очей. Здоров’я і достатку, душевної теплоти і сердечності, повноцінної уваги, турботи і розуміння. Бережіть дітей, адже вони наше продовження!

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Діти – це безмежна ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти – це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!

Привітання до Дня захисту дітей у віршах

Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!

***

У найперший день червня

Вітаємо всіх дітей!

Нехай життя буде чудне,

Повне казок і вогнів,

Сміху, радощів, веселощів,

Ласки, ігор і любові,

Привітань і подарунків.

Нехай граються малюки!

Привітання до Дня захисту дітей у картинках

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

З Днем захисту дітей: вітання з 1 червня 2022 року

Фото – iStock

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