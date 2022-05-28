Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 травня

Сьогодні, 28 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 28 травня
28 травня — 94-й день війни рф проти України, 148-й день року.
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Який сьогодні день – 28 травня: національні свята
- Україна: Всеукраїнський день краєзнавства
- Світ: Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я або Міжнародний день здоров’я жінок
- Світ: Всесвітній день інтер’єру і День дизайнерів інтер’єру
- Франція: Міжнародний День майонезу
- Великобританія: День міжнародної амністії
Події 28 травня у світі
- 1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди
- 1569 – підписано Люблінську унію, яка об’єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту
- 1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн
- 1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису
- 1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі
- 1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна
- 1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй
- 1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику
- 1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками
- 1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж
- 1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, Ґреммі
- 1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест
- 1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків
- 1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс
- 1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР
Яке православне (церковне) свято сьогодні
28 травня — православна церква шанує пам’ять преподобного Пахомія Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті, і був одним зі стовпів пустеля проживання. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Пахом Теплий, Пахом- бокигрій, Пахомов день.
День ангела сьогодні – 28 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.
Прикмети на 28 травня:
- Багряний схід сонця – до грізного пожежного літа.
- Весь день тепло – літо буде тепле.
- Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.
- Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
- Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса
Що не можна робити 28 травня
- Не можна залишати посуд брудним.
- Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.
- Забороняється також використовувати не свій рушник.
- На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок.
Фото: IStock