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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 травня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 травня

Сьогодні, 28 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 28 травня

28 травня  — 94-й день війни рф проти України, 148-й день року.

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Який сьогодні день – 28 травня: національні свята

  • Україна: Всеукраїнський день краєзнавства
  • Світ: Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я або Міжнародний день здоров’я жінок
  • Світ: Всесвітній день інтер’єру і День дизайнерів інтер’єру
  • Франція: Міжнародний День майонезу
  • Великобританія: День міжнародної амністії

Події 28 травня у світі

  • 1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди
  • 1569 – підписано Люблінську унію, яка об’єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту
  • 1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн
  • 1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису
  • 1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі
  • 1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна
  • 1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй
  • 1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику
  • 1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками
  • 1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж
  • 1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, Ґреммі
  • 1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест
  • 1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків
  • 1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс
  • 1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 травня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 травня  — православна церква шанує пам’ять преподобного Пахомія Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті, і був одним зі стовпів пустеля проживання. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Пахом Теплий, Пахом- бокигрій, Пахомов день.

День ангела сьогодні – 28 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.

 Прикмети на 28 травня:

  • Багряний схід сонця – до грізного пожежного літа.
  • Весь день тепло – літо буде тепле.
  • Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.
  • Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
  • Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса

Що не можна робити 28 травня

  • Не можна залишати посуд брудним.
  • Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.
  • Забороняється також використовувати не свій рушник.
  • На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок.

Фото: IStock

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