Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 травня

Сьогодні, 28 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 28 травня

28 травня — 94-й день війни рф проти України, 148-й день року.

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Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ

Який сьогодні день – 28 травня: національні свята

Україна: Всеукраїнський день краєзнавства

Всеукраїнський день краєзнавства Світ: Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я або Міжнародний день здоров’я жінок

Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я або Міжнародний день здоров’я жінок Світ: Всесвітній день інтер’єру і День дизайнерів інтер’єру

Всесвітній день інтер’єру і День дизайнерів інтер’єру Франція: Міжнародний День майонезу

Міжнародний День майонезу Великобританія: День міжнародної амністії

Події 28 травня у світі

1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди

1569 – підписано Люблінську унію, яка об’єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту

1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн

1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису

1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі

1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна

1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй

1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику

1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками

1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж

1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики, Ґреммі

1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест

1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків

1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс

1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР

Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 травня — православна церква шанує пам’ять преподобного Пахомія Великого. Він заснував чернецтво в Єгипті, і був одним зі стовпів пустеля проживання. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Пахом Теплий, Пахом- бокигрій, Пахомов день.

День ангела сьогодні – 28 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.

Прикмети на 28 травня:

Багряний схід сонця – до грізного пожежного літа.

Весь день тепло – літо буде тепле.

Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.

Ячмінь сіють, поки калина цвіте.

Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса

Що не можна робити 28 травня

Не можна залишати посуд брудним.

Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани.

Забороняється також використовувати не свій рушник.

На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок.

Фото: IStock