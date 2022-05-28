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Порошенко намагався виїхати за кордон: що відомо на цю годину

Порошенко намагався виїхати з країни: що відомо

Петро Порошенко був помічений на пункті перетину державного кордону в Раві-Руській у Львівській області. У команді екс-президента України заявили, що він їде у відрядження. Що відомо про виїзд Петра Порошенка з країни, читай в матеріалі.

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Спроба Порошенка виїхати за кордон

У п’ятницю, 27 травня, близько 23:45 Петро Порошенко знаходився на пункті пропуску Львівської митниці. Екс-президент України намагався виїхати з країни до Польщі власним автомобілем Range Rover. Фото Порошенка на території КПП «Рава-Руська» практично одразу з’явилися в Мережі.

Порошенко намагався виїхати з країни: що відомо

Порошенко намагався виїхати з країни: що відомо

Порошенко намагався виїхати з країни: що відомо

На офіційній сторінці партії «Європейська Солідарність» команда екс-президента України розмістила «пояснення» того, що відбувається. Повідомлялося, що 29-30 травня Петро Порошенко братиме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО, а 31 травня – 1 червня – в засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних сімей у рамках Європейського Союзу.

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Петра Порошенка не випустили з України

У команді екс-президента також заявили, що вони мають розпорядження про його відрядження за підписом голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Проте прикордонники Петра Порошенка не випустили з країни. Це підтвердила народний депутат Ірина Геращенко.

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