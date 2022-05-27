3D тури онлайн по зруйнованих будинках: дивитись, що зробили окупанти

Туристично-культурний хаб «Київ Цифровий» запустив проект «Війна в притул» з 3D-турами будівлями, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

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На сайті можна подивитися фото в форматі 360⁰ зруйнованих російськими військовими будинків у Дарницькому, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах. Також там викладено панорами зруйнованих міст та сіл Київської області, серед яких: Бородянка, Гостомель, Макарів, Ірпінь, Буча, Горенка та Стоянка.

Цей туристично-культурний хаб вже відвідали понад 100 тисяч користувачів з понад 30 країн світу.