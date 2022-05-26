Дітей у місті Маріуполь русифікують: продовження навчального року та знищення українських підручників

В окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, аби підготувати школи до російської програми

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня, тобто наших дітей позбавили канікул. Дітей, які і так натерпілись стільки жахіть від нападу орків. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою.

Страшно уявити, але дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію росії та математику російською. Окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації.

Напередодні Андрющенко повідомив, що окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів – і віднесли до «екстреміської» літератури всі підручники з історії України та літератури. «Інвентаризацію» проводять працівники бібліотеки ім. Крупської в Донецьку.

– Всі книжки, що містять «екстремістській зміст», вилучено. До екстреміської належать зокрема всі підручники Історії України. Тому, що визвольний рух і Московія. Про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру – ред.) взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус – знову екстреміст. У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення, – написав Андрющенко.

Також не можна забувати, про ще один біль та проблему – щонайменше 230 тисяч українських дітей росія примусово вивезла з України до себе. Навіщо рф примусово депортує українських дітей з Маріуполя? Про це розповіли в ООН – читай тут.

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