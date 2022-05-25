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Що з полоненими бійцями полку Азов? Дружині Дениса Прокопенка вдалось поговорити телефоном

Що з полоненими бійцями полку Азов?

Бійців полку «Азов» утримують у задовільних умовах, які відповідають вимогам

Про це повідомила дружина командира полку Дениса Прокопенка (Редіс) Катерина, пише The Guardian. Їй вдалось поговорити зі свооїм чоловіком по телефону.

– Він сказав, що в нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні, – розповіла Катерина.

Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування.

– Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на цей момент є треті сторони, ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію, – сказала Прокопенко.

Дружина Прокопенка зазначила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до росії не вивозили.

Що з полоненими бійцями полку Азов?

Фото: Андрій Білецький. Катерина Пракопенко зліва.

Як повідомляє AP, Прокопенко та Юлія Федосюк, яка також є дружиною військового полку «Азов», розповіли, що домовленості між Україною та росією передбачають належне поховання загиблих бійців і певні умови для військовополонених. Зокрема, це включає можливість телефонувати рідним декілька разів на тиждень.

Фото – скріншот

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