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Підняття цін на бензин у місті Київ — порушення законодавства України

Підняття цін на бензин у місті Київ — порушення законодавства України

Різке підняття вартості пального на АЗС, яке сталося після скасування державного регулювання цін, є порушенням українського законодавства

Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) нещодавно розпочала перевірки автозаправних станцій через масові скарги на зростання цін на пальне після того, як виник дефіцит.

– Через зняття Кабміном регулювання ціни на пальне вартість його стрімко зросла; на деяких ділянках АЗС – на 30-40%. Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, адже при знятті регульованої ціни АЗС повинні поступово підвищувати ціни, а не одразу. Це порушення чинного законодавства, – сказав Рубан в коментарі УНН.

Підняття цін на бензин у місті Київ — порушення законодавства України

Держпродспоживслужба наразі фіксує надмірні залишки заробітків АЗС. Далі буде відповідне клопотання перед відповідними органами, які видають ліцензію.

– Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально-значущі товари, до яких відноситься паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її підвищувати на 30%, – додав Рубан.

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Нагадаєм, що з кінця квітня в Україні почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішення проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Проте вже 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр, а дефіцит має зникнути. При цьому в Мінекономіки заявляють, що вартість «звичайного» бензину в Україні не має перевищувати 39,86 грн/літр. А на думку експертів, дефіцит через це нікуди не зникне.

Про причини дефіциту бензину в Україні – читай тут.

Фото – iStock

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