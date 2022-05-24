Безкоштовні застосунки для вивчення польської мови на андроїд і айфон

Безкоштовний додаток з вивчення польської мови називається eTutor
Це проєкт створений українцями для українців :
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Проект створюють українські полоністи – переселенка із Ірпеня Ольга та мешканець окупованого міста Херсон Андрій. Користуючись своїм багаторічним досвідом у навчанні польській мові, вони були ініціаторами утворення загальнодоступного застосунку, який надасть можливість вивчати мову необмеженій кількості людей у будь-якому місці та у будь-який час.