Мавпяча віспа: що це за вірус, симптоми, лікування

У світі підтвердили вже понад сто випадків мавпячої віспи. 14 країн світу оголосили про випадки зараження та хвороби. ВООЗ прогнозує збільшення кількості інфікованих у найближчі місяці. Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в Україні поки що не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.
Що це за хворба? Звідки вона з’явилась? МОЗ надало відповіді на найбільш поширені запитання щодо цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.
Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська розповіла, що мавпячу віспу перший раз помітли ще у 19 сторіччі. Далі про неї згадували 1958 році у Копенгагені, віспу помітили у мавп, яких привезли з Сигнапуру. Перше зараження людини відбулось 1970 в Конго та залишалсь хворобою країн Африки до 2003 року. Тоді нею заразились громадяни США.
Цього року про випадки зараження повідомили у США та Британії. Віспою захворіли туристи, які повернулись із Нігерії. Також зареєєстровані випадки зараження вірусом серед непов’язаних між собою представників ЛГБТ-спільноти.
Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:
Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.
– У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, – кажуть у МОЗ.
Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.
– До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів, – попереджають у відомстві.
Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:
Чи передається мавпяча віспа від людини до людини?
Так, але за певних умов, підкреслюють у відомстві. Зокрема, людина може інфікуватися від хворого внаслідок тісного контакту:
Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом. Зазначимо, що статевий шлях зараження вірусом поки що не доведений.
Зазвичай, кажуть у МОЗ, період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.
У МОЗ назвали базові способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:
– Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику, – додали у відомстві.
Цей спалах заскочив вчених зненацька, однак ця хвороба не має тенденції легко поширюватися між людьми, тому вважають, що ризик для широкого загалу є низьким.
У п’ятницю ВООЗ заявила, що останні спалахи стали неочікуваними, оскільки вони відбулися у країнах, де хвороба не є ендемічною. Поки що не зрозуміло, чому так відбувається. Один з можливих варіантів полягає в тому, що вірус якимось чином мутував, хоча наразі є мало доказів, які б свідчили про те, що це новий штам.
Інший варіант – вірус опинився у сприятливих умовах для розмноження і поширення. Також зараз мавпяча віспа може поширюватися легше, ніж у минулому, коли широко використовували вакцину проти віспи.
Хоча специфічної вакцини від мавпячої не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні у запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.
Фото – Getty Images
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