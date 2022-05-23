Мавпяча віспа: що це за вірус, симптоми, лікування

У світі підтвердили вже понад сто випадків мавпячої віспи. 14 країн світу оголосили про випадки зараження та хвороби. ВООЗ прогнозує збільшення кількості інфікованих у найближчі місяці. Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в Україні поки що не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

Що це за хворба? Звідки вона з’явилась? МОЗ надало відповіді на найбільш поширені запитання щодо цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

Мавпяча віспа

Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська розповіла, що мавпячу віспу перший раз помітли ще у 19 сторіччі. Далі про неї згадували 1958 році у Копенгагені, віспу помітили у мавп, яких привезли з Сигнапуру. Перше зараження людини відбулось 1970 в Конго та залишалсь хворобою країн Африки до 2003 року. Тоді нею заразились громадяни США.

Цього року про випадки зараження повідомили у США та Британії. Віспою захворіли туристи, які повернулись із Нігерії. Також зареєєстровані випадки зараження вірусом серед непов’язаних між собою представників ЛГБТ-спільноти.

Які є ознаки та симптоми хвороби?

Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:

гарячка,

сильний головний біль,

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м’язах,

сильна слабкість.

Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

– У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, – кажуть у МОЗ.

Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.

– До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів, – попереджають у відомстві.

Які є шляхи передачі мавпячої віспи?

Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:

кров’ю,

біологічними рідинами,

ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин,

під час вживання в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином,

Чи передається мавпяча віспа від людини до людини?

Так, але за певних умов, підкреслюють у відомстві. Зокрема, людина може інфікуватися від хворого внаслідок тісного контакту:

з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів,

з ушкодженими ділянками шкіри хворого,

з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з осередків ураження хворої людини,

через плаценту.

Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом. Зазначимо, що статевий шлях зараження вірусом поки що не доведений.

Скільки триває інкубаційний період?

Зазвичай, кажуть у МОЗ, період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Профілактика мавпячої віспи

У МОЗ назвали базові способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:

уникнення тісного контакту з інфікованими,

ретельне миття рук,

заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.

– Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику, – додали у відомстві.

Чи буде пандемія мавпячої віспи?

Цей спалах заскочив вчених зненацька, однак ця хвороба не має тенденції легко поширюватися між людьми, тому вважають, що ризик для широкого загалу є низьким.

У п’ятницю ВООЗ заявила, що останні спалахи стали неочікуваними, оскільки вони відбулися у країнах, де хвороба не є ендемічною. Поки що не зрозуміло, чому так відбувається. Один з можливих варіантів полягає в тому, що вірус якимось чином мутував, хоча наразі є мало доказів, які б свідчили про те, що це новий штам.

Інший варіант – вірус опинився у сприятливих умовах для розмноження і поширення. Також зараз мавпяча віспа може поширюватися легше, ніж у минулому, коли широко використовували вакцину проти віспи.

Чи є зараз вакцина від мавпячої віспи?

Хоча специфічної вакцини від мавпячої не існує, кілька країн заявили, що вони запасаються вакцинами проти віспи, які приблизно на 85% ефективні у запобіганні інфекції, оскільки обидва віруси дуже схожі.

Фото – Getty Images

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