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Першого російського окупанта засуджено за злочини в Україні: Вадим Шишимарін отримає довічне ув’язнення

Першого російського окупанта засуджено за злочини в Україні: Вадим Шишимарін отримає довічне ув'язнення

23 травня, суд в Києві оголосив перший вирок російському військовому – 21-річний Вадим Шишимарін, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя в Сумській області, отримав довічне ув’язнення

Про це оголосили під час судового засідання, пише УП.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, коли кілька разів вистрілив у мирного жителя. Одна з куль влучила в голову 62-річного чоловіка.

Суд відкинув доводи, що військовий нібито випадково влучив у цивільного, а також, що Шишимарін нібито захищав таким чином своє життя. Захисник також просив виправдати Шишимаріна, оскільки він виконував наказ.

Як відомо, Шишимарін і ще четверо співслужбовців тікали після того, як їх колону розбили. Вони обстріляли з автоматів приватний автомобіль та привласнили його. Дорогою окупанти побачили беззбройного жителя села, який йшов додому з велосипедом вздовж узбіччя і розмовляв телефоном. Підсудний вистрілив у чоловіка, той помер на місці.

Першого російського окупанта засуджено за злочини в Україні: Вадим Шишимарін отримає довічне ув'язнення

На попередньому засіданні Шишимарін свою провину визнав.

Першого російського окупанта засуджено за злочини в Україні: Вадим Шишимарін отримає довічне ув'язнення

Вдова чоловіка вимагала для вбивці довічного ув’язнення. Прокуратура також наполягала на довічному ув’язненні росіянина, яке він і отримав.

Першого російського окупанта засуджено за злочини в Україні: Вадим Шишимарін отримає довічне ув'язнення

Російські орки мають знати, що це тільки початок. 

Фото – Big Kyiv, УП

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