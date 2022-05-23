Десна: ракетний удар росії забрав 87 життів – нові подробиці про постраждалих

Після авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого російською армією тиждень тому, 17 травня, під уламками знайшли тіла 87 загиблих

Цю страшну новину повідомив Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

– Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України, – розповів Зеленський.

Президент виступив в онлайн форматі перед Всесвітнім економічним форумом, що проходить у Давосі. Йому поставили кілька запитань. Інформацію про Десну президент озвучив, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.

Нагадаймо, у ніч на 17 травня російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону на Львівщині, а також по селищу Десна у Чернігівській області, поруч із яким розташовано навчальний центр Збройних сил України «Десна». Це селище знаходиться недалеко від адмінкордону з Київською областю.

Фото – Суспільне

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