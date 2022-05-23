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«Тату, а це нас бомблять?»: Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни

Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни

Ведучий Нового каналу зізнався, про що його запитує п’ятирічний Марік

Діти все відчувають і розуміють, тому з ними потрібно говорити чесно й відверто. Це радять психологи та досвідчені батьки. Наприклад, ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан. Він з власного досвіду знає, що відповідати малим по-дорослому і чітко все пояснювати – найкращий варіант. Але потрібно бути максимально обережним у словах.

Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни

– 24 лютого ми розбудили Маріка і сказали: «У нас пригода! Їдемо до бабусі». Малий був заряджений, – розповів Педан Сергію Нікітюку в YouTube-проекті Нового каналу «Предметка». – А потім 18 годин шляху з Києва до Хмельницького… Згодом, коли ми їхали розбитою дорогою, Марік запитав: «Тату, а це нас бомблять?» Мені стало справді страшно. Дитина, з якою ми не говорили про війну, запитала, чи нас бомбили…

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Олександр зізнається, що спочатку з Маріком було важко. Він недосипав, був надто емоційним, нервувався. Але згодом у бомбосховищі знайшов собі друга. Хлопчик приходив у гості до сім’ї Педана, спілкувався і грався з Маріком. А ще зірковий татусь почав більше грати з сином в активні ігри, гуляти на дитячому майданчику. Також Марік займається танцями онлайн.

Олександр Педан розповів про поведінку сина під час війни

– Зараз у сина проскакують різні фразочки, – каже телеведучий. – Наприклад, ми їдемо десь, а в нього в руках невеличкий ліхтарик. Я кажу: «Марік, ти ж знаєш, що ним не можна світити в очі. Це дуже небезпечно». А він мені: «А рашанцям можна?» У нього періодично проглядається посил, що це погані люди. Зупиняю його й пояснюю, що мирних ми не б’ємо, вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає. Я абсолютно відвертий з ним. Кажу, що в нас зараз йде війна. Єдине, найпростіше запитання від п’ятирічної дитини, на яке я не можу дати відповідь, це: «А чому вони на нас нападають?» Це жахає. У мене і для себе немає цієї відповіді. На жаль…

Повний випуск «Предметки» з Олександром Педаном дивіться за посиланням. 

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