Гелікоптери Мі-17 вже виконують бойові завдання в Україні

Україна отримала три вертольоти Мі-17 від США

В Україну зі США вже надійшло три вертольоти Мі-17. Про це пише журналіст видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:

• ???????? has put 74/90 ????????-provided howitzer artillery into the fight

• ???????? allies sent 10 flights of military aid for ???????? in 24hr

• ???????? has 3 new Mi-17 helos from ????????

• ???????? pushed ???????? troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022