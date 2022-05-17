Гелікоптери Мі-17 вже виконують бойові завдання в Україні

Україна отримала три вертольоти Мі-17 від США

В Україну зі США вже надійшло три вертольоти Мі-17. Про це пише журналіст видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82: • ???????? has put 74/90 ????????-provided howitzer artillery into the fight

• ???????? allies sent 10 flights of military aid for ???????? in 24hr

• ???????? has 3 new Mi-17 helos from ????????

• ???????? pushed ???????? troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border — Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022

Як стверджує чиновник, гелікоптери не просто встигли прибути в Україну, а вже навіть виконували бойові завдання. Це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

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Окрім Мі-17, США надали понад 60% 155-метрових снарядів для гаубиць із тих, які були обіцяні Україні. Журналіст додав, що 74 з 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже знаходяться на полі бою. А загалом союзники США за останні 24 години відправили 10 літаків з військовою допомогою для України.