Де буде Євробачення 2023 року? Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що в Україні

Після перемоги Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022» резонансу набуло питання, чи зможе все ж таки Україна прийняти пісенний конкурс наступного року. Фактично, світова спільнота запитується, чи зможе Україна виграти війну до травня 2023 року і провести «Євробачення».

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вирішив відповісти на це актуальне питання. В ефірі національного телемарафону він заявив, що впевнений, що «Євробачення-2023» пройде саме в Україні.

«Україна вже двічі проводила Євробачення, і завжди була ця дискусія (стосовно місця проведення – ред.). Я думаю, що не оминути нам її і зараз. Але нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні, – тому що хтось уже починає говорити: «А давайте шукати запасні майданчики», – ні, це сто відсотків! Де саме, у відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці, колеги будуть радитися, тому що суспільство у нас толерантне», – сказав Ткаченко.

Також міністр додав, що невдовзі розпочнеться обговорення щодо того, яке саме українське місто прийме пісенний конкурс наступного року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою на «Євробачення-2022». Він зазначив, що Україна зробить все, щоб вільний, мирний, відбудований Маріуполь приймав учасників і гостей пісенного конкурсу.

Фото: Getty Images

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