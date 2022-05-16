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Тарологиня – про кармічне завдання Дмитра Гордона: «У карті його шляху закладена війна»

Тарологиня розповіла про кармічне завдання Дмитра Гордона: У карті його шляху закладена війна

Для чого журналіст прийшов у цей світ і що йому підготував Всесвіт, Новий канал розбирався разом із експертками

Дмитро Гордон – відомий український журналіст. Хтось його любить, хтось – ні, але факт залишається фактом – до нього неможливо ставитись без емоцій. Саме тому він став героєм рубрики «Досьє» на YouTube-каналі Нового, який вже доступний для перегляду.

У ролику – маловідомі факти з біографії та особистого життя Дмитра Гордона, подробиці його просування кар’єрними сходами, професійний аналіз особистості від астрологині та тарологині. Зокрема, експертка Нового каналу розповіла, для чого він прийшов у цей світ.

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– Кармічне завдання, судячи з дати народження Дмитра, – показати досконалість Всесвіту. Яким чином? Самому досягти досконалої форми. Тієї, яка можлива наразі. І ми бачимо, що в нього абсолютно все виходить у житті, – прокоментувала тарологиня та ворожка Кароліна. – До речі, 67-й рік, у який народився Дмитро, досить складний. В карті його шляху закладена війна, протистояння, перешкоди. Але саме завдяки цьому він і розкриває свій внутрішній потенціал.

Тарологиня також з’ясувала, що чекає на Дмитра Гордона найближчим майбутнім. Щоб дізнатися деталі, вмикай відео Нового каналу!

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