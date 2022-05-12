Українська паляниця: рецепт за 15 хвилин від Алекса Якутова

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Швидкий український хлібчик на пательні
Слово «паляниця» стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужинців. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства. Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Робиться він досить просто і з мінімуму інгредієнтів. Як приготувати паляницю вдома – розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.
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Такий хлібчик смакує однаково як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли «добра з медом паляниця», так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти її самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.
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