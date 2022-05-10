Як зробити мило з сала: простий спосіб

Хімік-науковець і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився лайфхаком, який може стати у нагоді під час війни

Приготування мила в домашніх умовах може бути як цікавим хобі, так і необхідністю в умовах війни. Навчитися цього зовсім нескладно, головне – мати вдома сало, гранули для чищення труб і сіль. Як зробити мило з цього набору, розповів кандидат хімічних наук, викладач хімії та учасник реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі Гліб Репіч.

Перш за все наріжте на невеликі кубики 150 г сала. Викладіть його у каструлю, додайте 60 г натрій гідроксиду (підійдуть гранули для чищення труб на кшталт «Містер Кріт») та поставте на плиту на середній вогонь.

— Через 10 хвилин сало почне топитися, луг вступить у реакцію з жирами, утворюючи гліцерин і натрієві солі жирних кислот, що є нічим іншим ніж милом, — пояснив Гліб. — Через 30 хвилин воно почне збиратися на поверхні розчину. Недаремно ця реакція називається реакцією омилення. Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Варити цей розчин потрібно три години, після чого додати літр води. Ви отримаєте мильний клей, з якого потрібно виділити мило.

— Для цього додайте туди 150 г солі. У розчині солі мило не розчиняється та виділяється у вигляді осаду. Такий процес називається висолюванням, — зазначив Репіч. — Після охолодження мило збирається на поверхні у вигляді коржа. Це ядрове мило.

Мило потрібно добре віджати, щоб позбутися зайвої рідини. Але в такому вигляді використовувати його не можна — воно містить залишки лугу, і якщо ним митися, шкіра позлазить. Розчиніть його ще раз у воді та знову очистіть висолюванням. А потім — знову відтисніть воду.