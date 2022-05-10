Втрати росії в Україні сьогодні — 10 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 10 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня 2022 орієнтовно склали:

особового складу – близько 26000 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1170 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,

артилерійських систем – 519 (+6) од,

РСЗВ – 185 (+0) од,

засоби ППО – 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі /катери – 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од,

спеціальна техніка – 41 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а після цього стало відомом, що українська ППО збила російський літак Су-34.