Rutube, який через кібератаку не працює вже другу добру, тепер «заговорив» українською. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить», – прокоментував міністр.

Але у провладному російському відеохостингу, який позиціонувався як заміна YouTube, мовчати не стали і звернулися до українського міністра.

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«Ця атака стала ще одним приводом згуртуватися та підтримувати своїх. Дякуємо вам за піар та маємо повідомити, що ми могли б перекладати новини для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову», – відповіли у Rutube Федорову.

Нагадаємо, що ранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з’явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube.