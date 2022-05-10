10 травня у віці 88 років помер перший Президент України Леонід Кравчук.

Як повідомляють “Українські новини”, причиною смерті стала тривала хвороба Леоніда Кравчука.

Нагадаємо, що про проблеми зі здоров’ям у Першого Президента України громадськості відомо давно: у 2021 році через операцію на серці Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради до Дня Конституції. Відомо, що після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ.

Леонід Кравчук обіймав пост Президента України у 1991–1994 роках.

Саме Леонід Кравчук 3 вересня 1993 року підписав Масандрівські угоди*, які стосувалися подальшої долі розміщених на території України ЧФ та ядерної зброї. Після того погодився на дострокові вибори глави держави (призначені на липень 1994). У першому турі набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду Кучмі.

Масандрівські угоди — чотири міжнародних документи, укладені Україною та рф 3 вересня 1993 року за підсумками переговорів у передмісті Ялти Масандрі. Угоди стосувалися врегулювання проблем поділу Чорноморського флоту колишнього СРСР та утилізації ядерної зброї, що знаходилася на території України.

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21 серпня 2001 року Леонід Кравчук отримав звання Герой України з врученням ордена Держави за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, багаторічну активну політичну та громадську діяльність.

Нагадаємо, що шість днів тому, 4 травня також у віці 88 років помер перший Президент Білорусії, Станіслав Шушкевич, який підписав Біловезькі угоди про розпад Радянського Союзу разом з Леонідом Кравчуком і Борисом Ельциним.