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Нові назви київських станцій метро: які варіанти обрали українці?

Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося

Завершилося голосування за перейменування станцій «Берестейська», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Мінська» та «Дружби народів»

У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станцій метро в рамках дерусифікації. Всього у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів, повідомив голова КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Тож на думку українців станції мають змінити свої назви на такі:

  • станція «Берестейська» має носити назву »Бучанська»;
  • станція «Площа Льва Толстого» повинна бути перейменована на честь «Василя Стуса»;
  • «Героїв Дніпра» має стати «Героїв України»;
  • «Мінська» – «Варшавською»,
  • «Дружби народів» – «Ботанічною».
  • Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося
  • Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося
  • Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося
  • Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося
  • Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося
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Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.

Фото – Київський метрополітен, Віктор Брагінський

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