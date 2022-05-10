Які станції метро в Києві перейменують і на які назви? Голосування завершилося

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Завершилося голосування за перейменування станцій «Берестейська», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Мінська» та «Дружби народів»
У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станцій метро в рамках дерусифікації. Всього у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів, повідомив голова КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.
Тож на думку українців станції мають змінити свої назви на такі:
Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засідання Київської міської ради.
Фото – Київський метрополітен, Віктор Брагінський
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